　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駁雞蛋「謀財害命」說　綠委：日本每月進口1.3萬顆以上

▲▼民進黨團輿情回應記者會 雞蛋進口相關 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

政府專案進口雞蛋引發在野黨質疑，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今（4日）呼籲，不要趁颱風天亂帶風向；針對國民黨立委參選人徐巧芯提出「謀財害命」說，民進黨立委洪申翰批評，這是非常惡質的指控，刻意不告訴外界有逐批檢驗，有一關不合格就必須全數退運或銷毀，政府也不會負擔任何成本，「如果巴西進口蛋是『害命蛋』，為什麼日本平均每個月要向巴西進口1.3萬顆以上的雞蛋？」

莊瑞雄今天上午舉行記者會表示，今年3、4月政府為了解決缺蛋危機、平穩雞蛋價格，推動雞蛋專案進口，到國外去找雞蛋，用高價買雞蛋到國內，用更低價格吸收採購成本，賣給消費大眾。他說明，過去幾乎都是從日本、美國、澳洲進口雞蛋，但當時連這些國家也缺蛋，才讓巴西、土耳其、泰國的雞蛋進入台灣，至於在野黨質疑一顆雞蛋補貼32元，是刻意攻擊，這些雞蛋要從這麼遠的地方，通過海運、空運橫跨太平洋來到台灣，運費當然高昂。

莊瑞雄強調，任何產品只要沒有通過檢驗標準，不是銷毀就是退運，根本就不會進入國內，但在野黨刻意提到「謀財害命」等語，讓大多數人無法忍受，也無須做這種抹黑式的攻防。

洪申翰指出，許多在野黨的朋友一直質疑為何是由貿易商超思成為進口商，而要成為進口商需要滿足4個條件，一是可媒合到出口國的非疫生產場，或有出口到日本、新加坡、香港等國的經驗，二是可提出出口國官方開立符合規定的檢疫證明及衛生證明樣張，三是進口蛋到岸價格（CIF）報價合理性，最後是在今年3月底前，可訂第一筆單。

洪申翰直言，藍營朋友說「我現在有50萬，是不是也能成為進口商」，坦白說該說法很荒謬，因為必須有進出口經驗、拿得出檢疫證明和衛生證明樣張，才可來討論，「這並不是誰有特權、誰有關係的問題」，真正需要的關係是真的有網絡、信譽，有辦法把雞蛋進口到台灣來，且現在雞蛋進口專案已告一段落，進口商都已經順利完成任務了，不曉得這個質疑有何意義？規範資本額不能太低是因為怕不能完成任務，但該公司已證明其有能力完成任務；如果幫國家解決問題就要被扣上「發國難財」帽子，以後誰還敢幫台灣解決緊急困難？

民進黨立委許智傑受訪時則說，缺蛋也罵政府、進口蛋也罵政府，因為禽流感等諸多因素，導致雞蛋的供需失衡，農委會以人民生活為本，想辦法補充雞蛋和平衡物價，有一些整體考量的權衡措施，在野黨應該體會政府持家的用心，讓農民和人民有穩定價格的雞蛋買賣和食用才是最重要的，不要只是一味批評。

ET快訊
公司在台北！新人「戶籍高雄」要颱風假　勞動部答案曝
海葵快速減弱！　3縣市脫離暴風圈
LIVE／海葵釀1死！台東各景點慘況曝光 　新颱又來！「鴛鴦
彰化火車站前大亂鬥！　1死1重傷
遊覽車包團來了！台中幾近無風雨　中友、LaLaport湧排隊
獨／三總30歲中尉女軍醫猝死　陳屍宿舍
LIVE／海葵挾雨「18縣市豪大雨特報」　氣象局最新說明
海葵太強！　颱風第一線「搖滾區」慘況曝
快訊／光陽宣布「39800優惠延長至9／20」
兇猛海葵害伯朗大道「變伯朗大海」　19秒片驚呆萬人：以為開船
快訊／海葵首死！　騎士倒路旁亡
快訊／重磅消息！　高國輝宣布引退

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

進口蛋老闆出資1000元獲補助上億　朱立倫要賴清德解釋鬼故事

共軍無人機頻擾台！開火擊落反制？　學者：少「人命」顧慮開戰有難度

2024王世堅不穩？　吳子嘉曝群組內容：我看了嚇一跳

明年1年義務役700人會中「金馬獎」　軍方說明分發原則

建商餘屋1年以下擬適用稅率2％　時代力量批偏袒建商

斷言藍營拿回港湖機率過八成　蔡正元嘆：高嘉瑜沒有王世堅的命

民調／48%不支持郭台銘選總統　超過五成認為讓賴清德躺著選

立委選戰怎佈局？　黃瀞瑩分析策略：新竹人對民眾黨有期待

郭台銘批防疫預算沒補貼小黃　綠委：搭私人飛機很少搭計程車

駁雞蛋「謀財害命」說　綠委：日本每月進口1.3萬顆以上

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

海葵雨彈炸高雄！多處淹水　路樹倒塌...警現場拉封鎖線

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

海葵颱風3日凌晨觸陸　「降雨熱區」防超豪大雨

海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」　前後對比照曝光

進口蛋老闆出資1000元獲補助上億　朱立倫要賴清德解釋鬼故事

共軍無人機頻擾台！開火擊落反制？　學者：少「人命」顧慮開戰有難度

2024王世堅不穩？　吳子嘉曝群組內容：我看了嚇一跳

明年1年義務役700人會中「金馬獎」　軍方說明分發原則

建商餘屋1年以下擬適用稅率2％　時代力量批偏袒建商

斷言藍營拿回港湖機率過八成　蔡正元嘆：高嘉瑜沒有王世堅的命

民調／48%不支持郭台銘選總統　超過五成認為讓賴清德躺著選

立委選戰怎佈局？　黃瀞瑩分析策略：新竹人對民眾黨有期待

郭台銘批防疫預算沒補貼小黃　綠委：搭私人飛機很少搭計程車

駁雞蛋「謀財害命」說　綠委：日本每月進口1.3萬顆以上

招牌、樹枝滿天飛「停電3小時」　台東人喊惡夢：開門家就會被吹走

進口蛋老闆出資1000元獲補助上億　朱立倫要賴清德解釋鬼故事

陸國安部：美對華戰略「新兩手」　分別為「競爭+管控競爭」

搭機遇海葵「降落像坐大怒神」！　女星高空狂晃崩潰：嚇到腸躁症發作

上海出現不明飛行物！　民眾目擊粉色天空「一顆火球」高速墜落

塞國前鋒遭肘擊「嚴重出血失去腎臟」　下重手球員是T1太陽新援

台玻員工病故　家屬頭七帶遺照拉白布條抗議！彰化勞工處回應了

颱風天「公公回舊家關窗」竟一夜未歸！結局神展開　媳婦嚇壞

共軍無人機頻擾台！開火擊落反制？　學者：少「人命」顧慮開戰有難度

恐龍伴入眠！宜蘭超浮誇樓中樓主題民宿　房內滑梯＋賽車玩瘋小朋友

政治熱門新聞

台中放颱風假！盧秀燕曝原因被讚爆

盧秀燕放颱風假狂吸2.5萬讚

明年恢復1年義務役　700名「金馬獎」

吳韋達宣布退出時代力量　490字吐心聲

快訊／北北基桃：明正常上班、上課

談進口蛋爭議　林靜儀：政府擋人財路被抹黑

她曝超思老闆在蛋界有名號　斥藍營抹黑：台商不敢幫倒楣的是誰

進口蛋爭議　柯批民進黨厚顏無恥

50萬「超思」進口巴西蛋　她點2關鍵：資本額再大拿不到貨也白搭

行人地獄？藍議員喊解決塞車問題　會勘後竟塗掉行人穿越線

民調／48%不支持郭台銘選總統　超過五成認為讓賴清德躺著選

嘆陳時中任北市競總主委「很怪」　郭正亮分析賴清德動機：太天真

柯文哲最新民調15.1%　她分析：台北市成為軟肋

2024總統大選棄保方程式：3種可能性

更多熱門

相關新聞

她批嘉縣警局包庇偷拍案　籲侯友宜踹共

她批嘉縣警局包庇偷拍案　籲侯友宜踹共

嘉義縣警察局日前遭爆有警員涉及偷拍某女主管，時代力量立委陳椒華上月底舉行記者會，質疑現任新北市警察局長廖訓誠、內政部警政署刑事警察局副局長陳明君在嘉義縣警局長任內涉包庇吃案，今（4日）再與被害人委任律師一同舉行記者會，指廖「高升」是因新北市長侯友宜的關係，呼籲侯積極處理。

要保全人員護國安　李彥秀問賴清德：下一步毛小孩也要軍犬化？

要保全人員護國安　李彥秀問賴清德：下一步毛小孩也要軍犬化？

談進口蛋爭議　林靜儀：政府擋人財路被抹黑

談進口蛋爭議　林靜儀：政府擋人財路被抹黑

批政府防疫預算沒補貼小黃　郭台銘叫屈：他們收入低於基本工資

批政府防疫預算沒補貼小黃　郭台銘叫屈：他們收入低於基本工資

進口蛋爭議　柯批民進黨厚顏無恥

進口蛋爭議　柯批民進黨厚顏無恥

關鍵字：

民進黨國民黨雞蛋徐巧芯洪申翰莊瑞雄

讀者迴響

熱門新聞

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

周湯豪「約會歐弟前妻」穿情侶裝不藏了！

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

韓公認完美情侶「交往7年」分手了！

又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成　可能路徑出爐

海葵慢爬甩豪雨　強風雨熱區曝

海葵2度折角彎西爬　紫爆超大豪雨

快訊／熊熊結婚2月懷孕當媽！

海葵「轉圈圈」大南偏！外圍環流掃北北宜　鄭明典示警

快訊／國家警報響！海葵滯留打轉　18縣市豪大雨

海葵出海　全台14縣市放颱風假一覽

台中放颱風假！盧秀燕曝原因被讚爆

更多

最夯影音

更多
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命
海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面