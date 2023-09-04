駁雞蛋「謀財害命」說　綠委：日本每月進口1.3萬顆以上

▲民進黨立法院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

政府專案進口雞蛋引發在野黨質疑，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今（4日）呼籲，不要趁颱風天亂帶風向；針對國民黨立委參選人徐巧芯提出「謀財害命」說，民進黨立委洪申翰批評，這是非常惡質的指控，刻意不告訴外界有逐批檢驗，有一關不合格就必須全數退運或銷毀，政府也不會負擔任何成本，「如果巴西進口蛋是『害命蛋』，為什麼日本平均每個月要向巴西進口1.3萬顆以上的雞蛋？」

莊瑞雄今天上午舉行記者會表示，今年3、4月政府為了解決缺蛋危機、平穩雞蛋價格，推動雞蛋專案進口，到國外去找雞蛋，用高價買雞蛋到國內，用更低價格吸收採購成本，賣給消費大眾。他說明，過去幾乎都是從日本、美國、澳洲進口雞蛋，但當時連這些國家也缺蛋，才讓巴西、土耳其、泰國的雞蛋進入台灣，至於在野黨質疑一顆雞蛋補貼32元，是刻意攻擊，這些雞蛋要從這麼遠的地方，通過海運、空運橫跨太平洋來到台灣，運費當然高昂。

莊瑞雄強調，任何產品只要沒有通過檢驗標準，不是銷毀就是退運，根本就不會進入國內，但在野黨刻意提到「謀財害命」等語，讓大多數人無法忍受，也無須做這種抹黑式的攻防。

洪申翰指出，許多在野黨的朋友一直質疑為何是由貿易商超思成為進口商，而要成為進口商需要滿足4個條件，一是可媒合到出口國的非疫生產場，或有出口到日本、新加坡、香港等國的經驗，二是可提出出口國官方開立符合規定的檢疫證明及衛生證明樣張，三是進口蛋到岸價格（CIF）報價合理性，最後是在今年3月底前，可訂第一筆單。

洪申翰直言，藍營朋友說「我現在有50萬，是不是也能成為進口商」，坦白說該說法很荒謬，因為必須有進出口經驗、拿得出檢疫證明和衛生證明樣張，才可來討論，「這並不是誰有特權、誰有關係的問題」，真正需要的關係是真的有網絡、信譽，有辦法把雞蛋進口到台灣來，且現在雞蛋進口專案已告一段落，進口商都已經順利完成任務了，不曉得這個質疑有何意義？規範資本額不能太低是因為怕不能完成任務，但該公司已證明其有能力完成任務；如果幫國家解決問題就要被扣上「發國難財」帽子，以後誰還敢幫台灣解決緊急困難？

民進黨立委許智傑受訪時則說，缺蛋也罵政府、進口蛋也罵政府，因為禽流感等諸多因素，導致雞蛋的供需失衡，農委會以人民生活為本，想辦法補充雞蛋和平衡物價，有一些整體考量的權衡措施，在野黨應該體會政府持家的用心，讓農民和人民有穩定價格的雞蛋買賣和食用才是最重要的，不要只是一味批評。