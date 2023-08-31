民眾黨雲林縣黨部疑染黑　王新堯自請停職：對牽連柯文哲感到抱歉

▲民眾黨主席柯文哲、民眾黨雲林黨部執行長王新堯（右）。（圖／翻攝自王新堯-民眾新希望臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

時代力量日前質疑，民眾黨雲林縣黨部多位幹部涉與黑道掛鉤，黨部執行長王新堯的法律事務所、協會辦公室有暴力討債分子出入；網紅「四叉貓」也指稱，民眾黨總統參選人柯文哲出席雲林「選哲之友會」成立大會，不少男性都有刺青，且幹部不少人有前科紀錄。對此，民眾黨雲林縣黨部主委林靖冠31日聲明，王新堯決議即日起自請停職。

針對外界質疑黨部染黑，民眾黨雲林縣黨部主委林靖冠31日發布4點聲明，第一，黨部幹部成員，經查一切符合本黨所規範相關黨職人員任用的規定；第二，許多側翼網軍的抹黑造謠，讓黨部幹部深感人言可畏，部分幹部曾經做錯事付出過代價，卻在此時領教「輿論殺人」才是真的可怕，動張嘴不用負責就將人判刑，意圖讓人無法在社會上重新立足。

林靖冠提及，第三，雲林縣黨部執行長王新堯、古坑區主任鄒子珉、北港區主任李順晟等3人，對惡意攻擊深惡痛絕，也對牽連民眾黨與柯文哲感到非常抱歉，決議即日起自請停職，靜待調查結果出爐，還自身清白；第四，當事人王新堯將以個人身分，對於散播不實言論相關人等，提出法律訴訟，為自己討公道。