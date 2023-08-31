評郭柯同台「畫面難看」　高嘉瑜驚呼：我從沒想過柯文哲會吃虧

▲柯文哲、郭台銘共同出席台北市計程車工會普渡餐會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布投入總統大選，依然拋出邀請在野的國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲喝咖啡談整合。日前郭台銘與柯文哲共同出席台北市計程車工會普渡餐會，卻傳出因郭台銘提早到現場，導致柯文哲在台下等了25分鐘，最終兩人僅簡單握手寒暄，引發各界討論。對此，民進黨立委高嘉瑜就直呼，「我從沒想過柯文哲會吃虧。」

高嘉瑜30日在節目《新聞面對面》中指出，柯文哲當天出席餐會是「精銳盡出」，包括前台北市副市長黃珊珊、「學姐」台北市議員黃瀞瑩，民眾黨黨公職都站出來，且柯文哲擔任台北市長八年，照理來說計程車工會的餐會是他的主場，怎麼柯文哲反而變得好像邊緣人，她直呼，「這真的很難想像」，且郭台銘在台上意氣風發，底下一直喊「凍蒜」，台上的主持人還說「2024要支持郭台銘」，整個場面就像在幫郭台銘造勢。

高嘉瑜直言，連台上的字幕都背叛柯文哲寫著「台灣阿銘」，整個畫面就是難看到不行，她心想，真的是一物剋一物，「我從來沒想過柯文哲會吃虧」，通常都是柯文哲讓人家吃虧，沒想到郭台銘就是有辦法讓柯文哲吃虧，而且是吃悶虧、吃大虧。

此外，高嘉瑜也笑說，柯文哲禮讓郭台銘先上台致詞，誰知道郭台銘會講這麼久，「哪有人在台上講25分鐘的！我唱一首歌也頂多10分鐘」，郭台銘不按牌理出牌，目前看來郭台銘出手受傷最大的就是柯文哲。