歐巴桑聯盟不缺席2024大選　將推10席區域、3席不分區立委

▲小民參政歐巴桑聯盟舉行「芭比選立委？歐芭桑宣布進軍國會」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024立委選戰白熱化，國會版圖將重新洗牌，小民參政歐巴桑聯盟（以下簡稱小歐盟）31日召開記者會表示，將以「十位芭比」為議題象徴，呼籲朝野政黨做到三項要求，包含：女性内閣比例要増加、落實性平政策、反歧視法制定，並預告將推出10位區域立委、3位不分區立委，力拼在2024年進軍國會。

小民參政歐巴桑聯盟在2019年正式登記成為政黨，過去參與過2次議員選舉，雖無人當選但二屆仍分別拿下了全台灣8萬多、4萬多張的選票。

小歐盟指出，在選制不公及政黨補助辧法皆不利小黨的情境下，確定台灣未來4年是由男性總統來領導台灣，因此更需要一個致力於創造多元的環境、能合作也能獨當一面的政黨，並以「十位芭比」為議題象徴，宣告將推出10位區域立委、3位不分區立委，以「台灣第一個女性政黨」之姿，奮力在2024年進軍國會。

小歐盟新任代理黨召林詩涵表示，台灣政治資源多數集中在少數人的手上卻高喊小民也可以參政根本是空談，小黨要能參與國會決議更是困難重重。林直言，台灣的民主政制度對小黨不利，我們無法等待大黨與權力者的解救，將首度衝刺國會，成為政治工作者。同時也要求執政與在野大黨應推動三大目標：女性内閣比例要増加、性平政策需落實以及反歧視法制定與推動。

林詩涵指出，如電影芭比中有各種生活裡的社會角色，記者會也拋出十位芭比概念，以代表不同族群的芭比彰顯立委參選人們身處的族群與特質，包含：孕婦芭比、工裝芭比、西裝芭比、身障芭比、育兒芭比、銀髮芭比、ＸＬ芭比、青春芭比、生理男芭比、性感芭比。也將會推出相應的政見積極回應，將政策更貼近民眾需求並促成改變。