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侯友宜提醫療政見　民進黨批荒廢市政：新北「醫療衛生」評比墊底

▲▼民進黨發言人卓冠廷、台北市立委參選人王閔生及新北市立委參選人吳崢、曾柏瑜今天上午舉行「揭穿柯侯財政紀律假面具！」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨總統參選人侯友宜公布「醫療政見」，民進黨發言人卓冠廷表示，根據2022年遠見雜誌縣市競爭力調查，新北市在侯友宜執政下，「醫療衛生」評比是六都墊底，甚至全國排名第17名，新北市府整體醫療護理資源配置不足，造成醫師、護理人員負擔沉重，擔任市長任內就沒有好好照顧市民，連醫療市政都處理不好，更遑論國政，呼籲侯友宜先把新北市做好，不要為了選總統荒廢怠惰市政，市民受苦。

卓冠廷指出，侯友宜為了搶救低民調下猛藥，但提出政見之際，不如先檢視擔任新北市長任內，衛福部2022年資料顯示，新北市每萬人口病床數只有50.71，名列六都最低，新北市平均每一執業「醫師」服務人口數，達384.22人，平均每一執業「護理」人員服務人口數190.59人，醫、護服務人口數都是六都中最多，造成醫師、護理人員負擔沉重，甚至2020年至2022年的情況，始終未明顯改變，顯示侯友宜根本無心處理新北市的衛生醫療照顧，現在為了選總統才提出政見騙選票。

卓冠廷說，年初發生的包括中和母子乾屍等案凸顯市府社政系統失靈，依據衛福部統計，新北市65歲以上人口高達70萬多人，但長照服務涵蓋率僅51.6%，等同有一半長輩未受照顧，甚至長照服務員離職率高達22.84%，照管專員人力長期缺乏，平均每人負擔320.68案，負荷量幾乎是中央配置的2倍，加上新北市人口高齡長者快速成長，但至今未見侯市長積極改善，遑論談到治理國政。

另根據審計部2022年報告，卓冠廷表示，新北市瑞芳區醫療長照設施大樓BOT＋BTO案及三重銀新未來城興建營運移轉案 2021年都被考核為丁等，顯示侯友宜對於新北的長照未用心，不是選舉才要高喊「優先投資醫療保健支出」，即使編了預算，也執行進度落後，侯市長就是標準的「講甲一畚箕，做無一湯匙」。

民進黨發言人張志豪補充，侯友宜提出醫療「5支箭」政見，其中第二支箭，強調優先照顧兒童及婦幼，將成立跨部會協調委員會，擴大兒童疫苗補助基金，說來實在諷刺。他說，2019年市政總質詢，侯用各種理由拒絕新北的嬰幼兒健康安全，還有衛生局長陳潤秋的擺爛怠惰，到現在只有新北市還未全面定額補助輪狀病毒疫苗，新北市的爸爸媽媽真的好辛苦，六都中包含台北、桃園、台中、台南早已全面補助，只有新北市一直都沒有納入常規補助，新北市的幼兒始終淪二等公民。

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