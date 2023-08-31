回擊郭辦「誰蹭誰民眾自有公斷」　民眾黨團再批郭1舉：不是合作態度

▲邱臣遠出席民眾黨團31日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

2024總統參選人柯文哲與郭台銘29日晚皆出席「台北市計程車公會普渡餐會」，但對於郭是否把出席時間往前挪一小時，其競辦發言人黃士修要「有心人士」不應見縫插針。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今（31日）表示，見縫插針大家看得很清楚，據民眾黨了解，郭台銘原定晚上8時到場，所以到底誰蹭誰，民眾自有公斷。邱也提及，當晚柯文哲致詞時，郭台銘都是背對柯，對民眾黨來說不是非常尊重，也不是感覺要合作態度。

郭台銘28日上午宣布參選2024總統後，政壇關注他何時與國民黨、民眾黨的總統參選人侯友宜、柯文哲「喝咖啡」，同日晚間郭競辦發採通，告知媒體郭將於29日晚間7時出席台北市計程車公會普渡餐會，而柯陣營雖未公開發採通，但私下證實29日晚間7時出席同個活動。

不過民眾黨發言人楊寶楨29日上午透露，原先郭台銘是排定晚上8時出席，不知道是否得知柯文哲晚上7時與會，為了有同框畫面，特地把時間往前挪。而黃士修則稱，郭台銘出席活動的時間一直都是晚間7時，「有心人士」不應該歪曲事實見縫插針；郭競辦媒體聯絡人洪于茜也說，「我們今日行程原訂就是7點抵達，因有媒體誤解，特此說明。請不要再以訛傳訛，謝謝大家。」但楊寶楨30日再次回應，民眾黨得知的訊息是「郭台銘原本是安排在8時左右到場」。

邱臣遠31日在民眾黨立法院黨團記者會上表示，「我想見縫插針大家看得很清楚」，當天活動柯文哲確定士晚間七時到場，據民眾黨了解，郭台銘則原定晚上8時到場，但後來郭辦改採通要晚上七時到場，實際上郭七時以前先到，到底誰蹭誰，民眾自有公斷。

邱臣遠說，當天活動是計程車公會的普渡餐會，並不是任何人的造勢場，也非選舉活動，柯文哲當然尊重主辦方（安排），所以當郭台銘在台上致詞時，柯也不可能進場，以致分散媒體對郭的目光，也是尊重致詞者；但當柯致詞時，郭都是背對柯，對民眾黨來說不是非常尊重，也不是感覺要合作態度。邱強調，合作是對等尊嚴，不是合併，看起來這部分需要討論。

邱臣遠也說，尊重郭台銘獨立參選的權益，但郭必須面對民意的檢視，包含正當性、跟國民黨關係、人民對郭誠信的檢視等，而對於民眾黨與柯文哲而言，柯目前是在野中民調最高，也是正式被提名的參選人，除參選到底外，就是要團結一切可以團結的力量。在野若要整合，民眾黨跟各方幕僚都要有良善溝通，也尊重郭聘用前衛生署長楊志良跟黃士修當幕僚，但兩人任何的發言，郭都要概括承受。