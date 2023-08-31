世界上最危險的地方在台灣？　賴辦批侯友宜：為選舉利益恐嚇人民

▲陳世凱批評侯友宜說法「販賣恐懼」。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（31日）表示，民進黨執政以來，兩岸關係非常緊張，世界上最危險的地方就在台灣。對此，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，兩岸對和平穩定負有共同責任，侯友宜的發言是販賣恐懼、恐嚇台灣人民，不該是競選未來國家領導人的態度。

陳世凱表示，蔡政府秉持沉著態度來面對兩岸關係，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進，也提出「四大堅持」，不僅是台灣人民共識，更獲許多民主國家支持，賴清德身為團隊一員，在「四個堅持」基礎上，提出「民主和平四大支柱」，受到國外媒體報導和肯定。

陳世凱進一步表示，也因為總統蔡英文領導政府的穩健，以及努力透過政策改善台灣基礎建設、促進產業轉型，吸引了許多台商回台投資、外商加碼投資台灣，例如侯市長就曾風光宣布，艾司摩爾將於林口工一工業區投資；Google也在新北打造全新辦公園區，擴大投資台灣，「不知道侯市長是忘記了，還是不清楚新北市的商業投資？」他批評，如果真如侯市長所說，那這些外商又怎麼會選擇投資台灣？

陳世凱強調，兩岸的和平穩定，雙方負有共同的責任，而侯市長的發言，不僅是在販賣恐懼，把責任歸於台灣，更是在恐嚇台灣人民，對國際釋放錯誤的訊息，這不該是競選未來國家領導人的態度。他呼籲，請侯友宜市長不要為了個人的選舉利益，販賣恐懼，恐嚇台灣人民。