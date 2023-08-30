民調／51％民眾滿意蔡英文執政表現　「民眾反應仍顯分歧」

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

《美麗島電子報》29日公布最新民調，50.9％民眾滿意總統蔡英文表現、較上月增加2.7個百分點，45.5%不滿意、較上月減少1.8個百分點，顯示民眾對蔡英文執政表現反應仍顯分歧，對於行政院長陳建仁施政表現，則有44.0%滿意、34.9%不滿意。

對於蔡英文執政的整體表現，根據民調數據顯示，50.9%滿意蔡英文執政表現，其中17.6%很滿意、33.3%還算滿意，比上月增加2.7個百分點，有45.5%不滿意，其中26.4%很不滿意、19.1%有點不滿意，則比上月減少1.8個百分點，未明確回答的有3.6%，顯示民眾本月對蔡英文執政表現滿意度仍呈分歧，正負向評價變動在抽樣誤差範圍內。

數據顯示，男性與女性、或中彰投以南和基宜花東離島、或20至29歲與40至49歲及60歲以上、或專科以下學歷、或泛綠民眾等群超過半數滿意蔡英文執政整體表現，至於新北市與桃竹苗、或30至39歲與50至59歲、或專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群則超過半數不滿意蔡總統執政整體表現。

對於行政院長陳建仁整體施政表現而言，44.0%滿意陳建仁擔任閣揆表現，其中12.1%很滿意、31.9%還算滿意，比上月減少0.2個百分點，34.9%不滿意，其中19.3%很不滿意、15.6%有點不滿意，比上月增加0.5個百分點，另21.1%未明確回答，民眾本月對閣揆陳建仁施政表現的正負向評價變動在抽樣誤差範圍內。

經由交叉分析得見30至39歲、或專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群表示不滿意陳建仁施政表現的多於滿意，其餘各群民眾多數傾向滿意，尤其雲嘉南、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群超過半數滿意陳建仁整體施政表現。

此次民調由戴立安負責問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查範圍包含全國22個縣市。調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間：2023年8月23日至8月24日。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」，成功完訪1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。