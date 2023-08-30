郭台銘若選到底　連勝文：會變成千夫所指

▲郭台銘參加台北市計程車工會普渡餐會。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘28日正式宣布以獨立參選人的身分投入總統大選。國民黨副主席連勝文受訪表示，國民黨不會退讓，郭台銘選下去也不會當選，之後反而變成千夫所指，「我覺得很遺憾」。

郭台銘28日記者會表示，多數民眾期望他出來選，他在產業界有將近50年的歷練，深知進步的總總細節，他有豐沛的國際視野，深知AI人工智慧新時代已來臨，台灣未來的總統需要對產業發展的洞察力，而他自己的參選是為了促成在野陣營的整合，「在野不整合，便宜賴清德！郭台銘本來沒必要選，但是，郭台銘所代表的中間聲音卻不能缺席！郭台銘期許自己能成為團結的最大公約數，我也將繼續邀請在野陣營其他兩位候選人，一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事。」

連勝文29日於《POP大國民》說，大部分正常人希望就是在野整合出一組候選人，對政治有點了解的可能會想要的是政黨跟政黨間的合作，因為台灣民主運作的基礎屬於政黨政治，至於一些地方人士，他們能在複雜的地方政治存活，很重要是對風向判斷準確，算盤打得很精，但連署不是攤子擺著人就來，要有錢，要有人力。

連勝文指出，國民黨是不可能退讓，已經經過正當程序選出來，不能因為你有錢，你是霸道總裁，要大家就算了，否定自己黨內程序正義，國民黨不能做這種事，如果說要壓迫民眾黨的柯文哲，他一接受馬上就會被問說收了多少錢，他也不可能接受這種狀況。

連勝文認為，郭台銘如果是想要以個人身分出來讓在野整合，實際操作就很困難，你連署想要嚇人，嚇人沒有結果，連署這個幹嘛？如果郭台銘是要選到底，他也不會當選，郭台銘之後變成千夫所指，「我覺得很遺憾」，郭台銘真的堅持到底就是大家都完蛋。

連勝文強調，國民黨很樂意跟各方溝通對話，也用過各種管道跟柯文哲、郭台銘接觸，過去這一年都有聯絡，國民黨態度是開放的，樂意跟志同道合的朋友努力。