啟動「司法醫療關懷聯盟」獲300醫療院所支持...幕後推手是她

▲彰化地檢署檢察長張曉雯推動「司法醫療關懷聯盟」今天啟動。（圖／彰檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

由彰化地檢署檢察長張曉雯發起「司法醫療關懷聯盟」，獲得彰化近300醫療院所支持響應，29日舉辦啟動記者會，行政院院長陳建仁也到場參加，張曉雯強調未來將結合醫療院所照顧弱勢被害人、更生人及觀護家庭等，協助減免掛號費或酌減相關費用以減輕其經濟負擔，作為支持和照顧弱勢的最強後盾。

▲「司法醫療關懷聯盟」啟動，行政院長陳建仁到場參加。（圖／行政院提供）

彰化地檢署檢察長張曉雯表示，檢察官在打擊犯罪維護正義時，看見被害人家屬生離死別傷痛，也看見犯罪者的垂頭懊悔，每個司法個案背後都有不為人知的故事，協助被害人及其家屬，以及輔導犯罪者省思復 歸，避免在貧窮弱勢下衍生其他犯罪問題，醫師治療生理的病痛，司法治療社會的瘸腐，雙方聯手共同解決社會的問題是「彰城有愛·就醫無礙 －司法醫療關懷聯盟」的初衷。

▲「司法醫療關懷聯盟」啟動，行政院長陳建仁到場參加。（圖／行政院提供）

「司法醫療關懷聯盟」是全台首先創立，幕後堆手就是彰化地檢署檢察長張曉雯，她表示，未來將結合彰化縣衛生局、犯罪被害人保護協會臺灣彰化分會、臺灣更生保護會彰化分會及彰化縣榮譽觀護人協進會共同推動，協助3會關懷的弱勢犯罪被害人、更生人及觀護輔導個案，協助減免掛號費或酌減相關費用以減輕其經濟負擔。

▲「司法醫療關懷聯盟」啟動，行政院長陳建仁到場參加。（圖／彰化地檢提供）

陳建仁則強調，上任以來一直努力透過中央與地方、政府與民間的「公私協力」合作，完善照顧社會弱勢、建構社會安全防護網的目標。許多個案因家庭或個人變故導致經濟弱勢，為避免因貧病造成就 醫困難，衍生更多社會問題，彰化地檢署與三會同仁，結合司法和醫界 的力量，從受眾的關懷角度思考，一步一腳印，「主動走出去，把人拉進來」，發揮向外擴展及向下紮根的柔性司法力量。