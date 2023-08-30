　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

啟動「司法醫療關懷聯盟」獲300醫療院所支持...幕後推手是她

▲彰化地檢據舉辦司法醫療聯盟今天啟動。（圖／彰檢提供 行政院提供）

▲彰化地檢署檢察長張曉雯推動「司法醫療關懷聯盟」今天啟動。（圖／彰檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

由彰化地檢署檢察長張曉雯發起「司法醫療關懷聯盟」，獲得彰化近300醫療院所支持響應，29日舉辦啟動記者會，行政院院長陳建仁也到場參加，張曉雯強調未來將結合醫療院所照顧弱勢被害人、更生人及觀護家庭等，協助減免掛號費或酌減相關費用以減輕其經濟負擔，作為支持和照顧弱勢的最強後盾。

▲彰化地檢據舉辦司法醫療聯盟今天啟動。（圖／彰檢提供 行政院提供）

▲「司法醫療關懷聯盟」啟動，行政院長陳建仁到場參加。（圖／行政院提供）

彰化地檢署檢察長張曉雯表示，檢察官在打擊犯罪維護正義時，看見被害人家屬生離死別傷痛，也看見犯罪者的垂頭懊悔，每個司法個案背後都有不為人知的故事，協助被害人及其家屬，以及輔導犯罪者省思復 歸，避免在貧窮弱勢下衍生其他犯罪問題，醫師治療生理的病痛，司法治療社會的瘸腐，雙方聯手共同解決社會的問題是「彰城有愛·就醫無礙 －司法醫療關懷聯盟」的初衷。

▲彰化地檢據舉辦司法醫療聯盟今天啟動。（圖／彰檢提供 行政院提供）

▲「司法醫療關懷聯盟」啟動，行政院長陳建仁到場參加。（圖／行政院提供）

「司法醫療關懷聯盟」是全台首先創立，幕後堆手就是彰化地檢署檢察長張曉雯，她表示，未來將結合彰化縣衛生局、犯罪被害人保護協會臺灣彰化分會、臺灣更生保護會彰化分會及彰化縣榮譽觀護人協進會共同推動，協助3會關懷的弱勢犯罪被害人、更生人及觀護輔導個案，協助減免掛號費或酌減相關費用以減輕其經濟負擔。

▲彰化地檢據舉辦司法醫療聯盟今天啟動。（圖／彰檢提供 行政院提供）

▲「司法醫療關懷聯盟」啟動，行政院長陳建仁到場參加。（圖／彰化地檢提供）

陳建仁則強調，上任以來一直努力透過中央與地方、政府與民間的「公私協力」合作，完善照顧社會弱勢、建構社會安全防護網的目標。許多個案因家庭或個人變故導致經濟弱勢，為避免因貧病造成就 醫困難，衍生更多社會問題，彰化地檢署與三會同仁，結合司法和醫界 的力量，從受眾的關懷角度思考，一步一腳印，「主動走出去，把人拉進來」，發揮向外擴展及向下紮根的柔性司法力量。

ET快訊
蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」
台東名店「榕樹下米苔目」突宣布歇業　老饕們錯愕
最多補助5337元！　290萬人受惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

啟動「司法醫療關懷聯盟」獲300醫療院所支持...幕後推手是她

化名「翁達瑞」論台灣時事惹議　旅美教授挨告現身拒和解

乃哥遭爆料養小三開賭場　惡房客「造謠一張嘴」重判1年半

西門町狂歡後騎共享機車「追尾」路邊車　他鼻子骨折全身血

永和停車場3車遭砸留血跡　「開鎖達人」剛買的百萬跑車也慘了

快訊／酒商猝死台中市議會前廣場！獨坐椅上突倒地

im.B詐騙案　高檢署公布「明星檢察官」涉案調查結果

快訊／新店民宅氣爆竄火煙　警消佈線破門搶救…1人預防性送醫

彰化里長怨攤商被抄...都是他檢舉　網刷一排力挺：謝謝醫師！

搶手提包不成...男改搶「飲料+杯套」　桃園怪男下場有夠慘

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

彰化工廠大火燒到豬舍　大批豬隻險成「烤乳豬」

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

啟動「司法醫療關懷聯盟」獲300醫療院所支持...幕後推手是她

化名「翁達瑞」論台灣時事惹議　旅美教授挨告現身拒和解

乃哥遭爆料養小三開賭場　惡房客「造謠一張嘴」重判1年半

西門町狂歡後騎共享機車「追尾」路邊車　他鼻子骨折全身血

永和停車場3車遭砸留血跡　「開鎖達人」剛買的百萬跑車也慘了

快訊／酒商猝死台中市議會前廣場！獨坐椅上突倒地

im.B詐騙案　高檢署公布「明星檢察官」涉案調查結果

快訊／新店民宅氣爆竄火煙　警消佈線破門搶救…1人預防性送醫

彰化里長怨攤商被抄...都是他檢舉　網刷一排力挺：謝謝醫師！

搶手提包不成...男改搶「飲料+杯套」　桃園怪男下場有夠慘

啟動「司法醫療關懷聯盟」獲300醫療院所支持...幕後推手是她

化名「翁達瑞」論台灣時事惹議　旅美教授挨告現身拒和解

小學生背錯「九九乘法表」被全班呼巴掌　女老師：我行動不方便

參觀上海港口、環保基地　蔣萬安：印象深刻

彰化炸雞店專賣「垃圾食物」！誠實招牌讓人笑噴：想吃

金正恩時隔100天帶愛女現身　10歲金家公主穿收腰正裝「秀腰身」

上海驚爆「毒氣洩漏」封路一個月　當地闢謠平台出手調查了

「3餐都吃漢堡薯條」健身網紅實測1個月　體檢出現3種可怕變化

音樂教父吸毒數次「達致死量」卻存活！　科學家研究：有強大基因護體

乃哥遭爆料養小三開賭場　惡房客「造謠一張嘴」重判1年半

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

社會熱門新聞

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

人妻跟親戚「客廳激戰2次」！她喊：搞很久

「海豚灣戀人」童星通緝照曝光！

乃哥遭爆料養小三開賭場　惡房客重判

酒醉男期共享單車自撞　鼻子骨折滿身血

收納車變娃娃車！2幼童滑落車道高速撞牆畫面曝

救護車枋寮戰備道撞機車　騎士不治

快訊／酒商猝死台中市議會前廣場！

「海豚灣戀人」童星殺人還慶功！死者母淚：是種折磨

快訊／越籍女遭男友揮刀猛刺　送醫不治

即／淡水女4樓墜落　撞裂貨車玻璃

即／木柵動物園員工右腿捲入砂輪機　送醫搶救中

即／海陸新訓中心遺失手槍！竟以玩具槍調包

21歲騎士「遭砂石車輾過」！頭顱變形當場慘死

更多熱門

相關新聞

撞死警警毒駕男拒國民法官審判　法官打臉

撞死警警毒駕男拒國民法官審判　法官打臉

彰化警分局快官派出所29歲員警高偉倫，今年1月23日大年初二，遭吳姓男子毒駕從後方高速追撞，重傷送醫搶救不治身亡，成為彰化地方法院首件國民法官參審案，但吳卻提出聲請拒讓國民參與審判，認為本案經媒體報導，可能會影響國民法官對於案情產生預斷、偏見，但遭彰化地院法官裁定駁回。

楊志良「家暴說」拒跟蔡政府道歉　綠嘆無厘頭：散佈仇恨不可取

楊志良「家暴說」拒跟蔡政府道歉　綠嘆無厘頭：散佈仇恨不可取

颱風蘇拉增強最快深夜海警　陳建仁關切

颱風蘇拉增強最快深夜海警　陳建仁關切

不認變「館長」　楊志良：我正牌博士欸！

不認變「館長」　楊志良：我正牌博士欸！

日本核廢水入海惹議　陳建仁最新回應

日本核廢水入海惹議　陳建仁最新回應

關鍵字：

彰化地檢張曉雯醫療聯盟行政院長陳建仁

讀者迴響

熱門新聞

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

即／台東名店「榕樹下米苔目」突宣布歇業

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

Keanna刪文被疑分手　「背後抱黑衣男」揭感情現狀

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

台灣再次躲過颱風直撲！氣象達人：真的很會閃

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」！帶2物品被脫光搜身

這群人突拋震撼彈「明年停更」！

小提琴王子睡兄弟女友「爆發生4次性關係」！

麥當勞「這漢堡」每吃必拉！

新竹「5菜1湯550元」！苦主曝菜色掀論戰

更多

最夯影音

更多
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面