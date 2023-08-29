民調題目遭質疑游盈隆回「100%專業」　侯友宜競辦再點問題嗆聲

▲侯友宜競選辦公室發言人黃子哲。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

台灣民意基金會上週公佈總統大選民調，國民黨總統參選人侯友宜支持度下滑至13％，侯友宜競選辦公室上午召開記者會質疑該民調題目有「引導式」之嫌、不具公信力；該基金會董事長游盈隆回應，侯辦的指控完全沒根據、很荒唐。對此，侯友宜競辦發言人黃子哲反擊，「笨蛋，真正問題在於過程與方法，不在結果與數字。」侯友宜對民調起伏，本就處之泰然，但此次游盈隆所執行的民調，連學界及民調專家都質疑問卷題目存在引導式的偏誤，游盈隆避重就輕，未能正面回答，令人感到非常遺憾。

黃子哲表示，政大傳播學院教授蘇蘅今日在聯合報專欄都直指，8月22日台灣民意基金會的總統民調引起很大爭議，民調顯示，選民投票傾向四成三受訪者支持賴清德。值得注意的是，問卷前面的題目設計，包括對賴出訪敦睦邦交的信心，以及麻生太郎「台、美、日要做好打仗的覺悟」的看法，這兩題毫不遮掩，完完全全是對賴清德有利的「傾斜版問題」。這類題目設計非常多，引導性之明顯，有如雪地上的黑兔子。由此可知，連專家學者都嚴厲批評該民調，游盈隆要說服的不是侯友宜或競辦，而是更多來自學界及公眾的質疑。

黃子哲說，游盈隆狡辯包括賴清德出訪等的三個題目，無法預知結果是如何，這種說法分明是睜眼說瞎話，其實是明知故放，暗渡陳倉。而且問卷題目還用「達成敦睦邦交」、「提高台灣國際能見度的任務」等字眼，更是充滿引導性。

黃子哲再說，蘇蘅就指出民調題目中，如果有利於某政黨的議題出現，多會「刺激」某政黨選民勇於表態支持，議題不但誘導性強，容易幫特定候選人造勢，也容易在民調中出現較多領先優勢。

黃子哲強調，所有符合專業與科學的民調，他們都尊重也會參考，競辦的態度一向是如此，但游盈隆此次民調的公信力盡失，顯然是刻意製造賴清德支持度已突破天花板的印象，讓人質疑其背後的目的。

黃子哲呼籲，民調應該秉持專業科學的原則，自毀可信度及公信力，只會讓民調機構成為「廢墟」，那才會真正陷入低潮的心情。

