王鴻薇控鄭永金家族炒綠電　鄭朝瀚4點聲明駁：扭曲事實

▲立委王鴻薇舉行「綠電蜘蛛網！王鴻薇揭綠營綠電9天玄女煉金術」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（29日）舉行記者會，指包括新竹小英之友會副秘書長古盛煇與前國民黨籍新竹縣長鄭永金聯手炒作綠電。對此，鄭永金之子鄭朝瀚稍早發出4點聲明駁斥相關說法，並表示，他離開天輔至今3年多，未曾持有上述公司任何股份，如再有扭曲事實的相關指涉，將採取司法行動捍衛權益。

王鴻薇指控，鄭永金身為行政院前政務委員、新竹小英後援會副秘書長，同時也是竹北市長鄭朝方的父親，家族勢力驚人，2016年開始，弟弟鄭朝瀚就和古盛煇陸續成立了天字輩綠能公司，包括天心智慧綠能、天任能源、天柱能源、天芮能源、天英能源成立資本額都是10萬，如今資本額暴增到6.8億至12.8億不等，其中天衝能源、天禽能源、天蓬能源，最恐怖資本額同一時間，在一個月內，從100萬爆衝到7至13億不等，堪稱綠電奇蹟。

對於王鴻薇說法，鄭朝瀚表示，父親鄭永金從未擔任行政院政務委員、亦未曾擔任新竹小英後援會副秘書長。

鄭朝瀚解釋，自己於2019年5月擔任天輔能源公司負責人，當時公司實收資本額2千萬元。天輔於2019年8月成立三家子公司：天蓬、天禽、天衝，三家公司實收資本額皆是1百萬元，也都由本人掛名兼任負責人。

鄭朝瀚指出，他並未實際參與上述四家公司營運，並且於2020年4月離開天輔公司，不再擔擔任上述四公司負責人。本人離開時，除天輔公司增資至1億4千萬元，其他三家公司均仍維持1百萬元。除上述四家公司，其他天字輩能源公司皆與本人無關。

鄭朝瀚表示，他離開天輔至今3年多，未曾持有上述公司任何股份。天輔公司及其相關天字輩綠能公司，ㄧ概與本人無關，更與本人父親和弟弟無關。

鄭朝瀚指出，以上聲明，祈能消弭不實指涉，如再有扭曲事實或污衊本人及家人的相關指涉和報導，將採取司法行動捍衛本人及家人權益。