再向柯文哲喊話！　郭台銘：希望有機會能再一起喝奶茶

▲柯文哲、郭台銘出席台北市計程車公會普渡餐會。（圖／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布獨立參選2024總統，29日便與民眾黨總統參選人柯文哲共同出席台北市計程車工會普渡餐會，互動引來外界關注，但最終兩人僅簡單握手寒暄。郭台銘30日表示，了解柯文哲行程繁忙，「希望有機會能再一起喝杯奶茶，共商國事！」

台北市計程車工會普渡餐會於29日晚間7時在建國橋下舉辦，原本傳出規劃是柯文哲晚間7點到場、郭台銘8點左右再到，但郭台銘28日晚間發布採通時，仍寫著7時到場，想提前與柯文哲見面喝飲料，也因此造成兩人致詞時堅互相調換，使柯文哲在台下「罰站」將近25分鐘。

值得注意的是，郭台銘在現場的確準備在自己桌上放上多種咖啡、茶、奶茶等飲料，但柯文哲並未喝下，致詞結束後，走下台主動與郭台銘握手，只說了「打個招呼再走」、「Long time no see」、「掰掰」，就快閃走人。

郭台銘30日在臉書表示，自己有幸參加台北市計程車工會的普渡餐會，真的很謝謝理事長、以及所有運將們的支持。他年輕時曾經當過6年的載貨運將，每天早上6點起床，到三重載貨，再送貨到中和，每天都凌晨才睡。便當在車上吃，累了就睡車裡，久坐常常讓腰有點不舒服。運將們的辛勞，以及帶來的種種危險，他都能體會，他也懂那種只要能撐起家庭，再苦都甘之如飴的心情。他知道大家希望生活能更好、賺更多錢，這也是主流民意大聯盟存在的意義。

郭台銘說，回想疫情期間百業凋零，大家真的都辛苦了，聽到柯文哲談論當時的防疫計程車，他感到非常佩服。不論黨派，只要是好的政見，就得學習。在政黨壁壘分明的今日，這是最重要的精神，相互欣賞、彼此砥礪，就是團結的基礎。「柯主席行程繁忙，希望有機會能再一起喝杯奶茶，共商國事！」