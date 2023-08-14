夜店慶祝生日突然在地上昏倒　女「被拖進小房間」幾小時後死亡

▲女子慶生時突然死亡。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約市35歲女子史蒂芬妮(Stephanie Quinones)在皇后區一間夜店慶祝生日時突然昏倒，家人指控，夜店工作人員第一時間沒有撥電話求救，而是把她拖到小房間中，幾小時後發現人已經死亡。

家人指控，居住在皇后區傑克森高地(Jackson Heights)的史蒂芬妮，上月31日前往當地一間無名夜店慶祝35歲生日，幾小時後突然死亡。從網路流傳影片可看到，史蒂芬妮倒在地上完全沒有任何反應，幾名工作人員包圍著她，後來抓著她的手腳，把她拖離夜店舞台。

史蒂芬妮的妹妹賈斯敏(Jasmine Gonzalez)表示，她當天接到夜店一名調酒師電話，要她前去夜店把喝醉的史蒂芬妮帶走，居住在布朗克斯區(Bronx)的她，2小時後抵達現場發現史蒂芬妮已經死亡。

賈斯敏表示，當她在店內為姊姊急救時，附近沒有任何一個人幫忙，也沒有人幫忙叫救護車，「大家讓我一個人拼命按壓著死人，他們甚至連留下來幫忙的禮貌都沒有」。

賈斯敏控訴，夜店人員是因為害怕店內的不法事情被警察發現，不願意報警或是叫救護車，才讓史蒂芬妮死掉。親友目前已在網上發布相關消息，希望當局能夠對事件進行徹查。