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19歲正妹美人計色誘　 57歲男被5人綁在椅子上「注射毒針」殺害

被19歲正妹美人計色誘　 57歲男被5人綁在椅子上「注射毒針」殺害。（圖／翻攝自推特）

▲英國男子遭到設局殺害。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

英國57歲男子阿帕佩(Murat Arpapay)在土耳其居住時，結識19歲女子珀西克利(Muhterem Percikli)，上月卻突然被人發現陳屍在公寓中，人被綁在椅子上，體內還被注射化學物質導致死亡，警方目前已鎖定5名凶嫌，懷疑死者是中了美人計色誘而遭到殺害。

在土耳其居住的57歲男子阿帕佩，上月27日被發現陳屍在出租公寓中，警方調閱監視器發現，阿帕佩抵達公寓時，身旁還跟著19歲女子珀西克利，對方疑似是死者的女友。

警方逮捕女子後，又逮捕到4名凶嫌，發現4人在死者進入公寓後不久也跟著前往公寓。調查發現，凶嫌巴薩克(Ersen Basak)結識阿帕佩後，得知他1人在土耳其居住，並且把家人從英國寄來的錢都存放在家中，所以刻意安排珀西克利接近阿帕佩並且交往，之後5人一起謀財害命。

事發當天，凶嫌闖進阿帕佩公寓，將他雙手反綁在椅子上，把人打暈後注射化學物質將他殺害，之後便將屍體扔進大樓通風井。警方目前已逮捕珀西克利與另一名凶嫌，正在追捕另外3名凶嫌。

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