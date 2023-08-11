父子好心讓陌生人搭便車　竟載到「通緝殺人犯」身上飄詭異臭味

▲男子意外發現自己載到殺人犯。（圖／翻攝自Hall County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州一對父子開車時發現路邊有男子需要搭便車，好心的他雖然不知道對方來歷，但為了幫助人仍讓對方上車，沒想到男子上車後身上傳來一股噁心惡臭，讓他覺得很奇怪，事後才發現自己竟然載到正在被通緝的殺人犯。

男子吉默森(Russell Jimmerson)8日早上在霍爾郡盧拉市(Lula)開車時，發現路邊有一名男子想要搭便車，「我當下和兒子說，讓這個人上車吧，我們應該要幫助任何人」。

Russell Jimmerson says he was picking up his paycheck Tuesday morning in Lula when he saw a man walking. He had no idea who the person was but decided to help him out. https://t.co/SjkCkhnIGD pic.twitter.com/xfvctZvLwL — Action News 5 (@WMCActionNews5) August 10, 2023

陌生男子告訴吉默森，他是從雷本郡(Rabun County)步行過來的，已經一整晚沒睡，然而當他上車後，吉默森卻發現他身上傳來一股難以形容的惡臭。男子下車後，吉默森被通知，他所載的23歲男子菲利普斯(Keegan Phillips)是一名殺人犯，剛在雷本郡殺人並且砍下死者的頭。

警方7日在查特胡奇-奧科尼國家森林(Chattahoochee – Oconee National Forest)發現一具屍體，便開始搜尋凶嫌菲利普斯下落，幸好菲利普斯離開吉默森的車子沒多久，就在吉爾斯維爾市(Gillsville)被警方逮捕，與他一起涉案的62歲男子佩珀斯(Robert Lee Peppers)也被逮捕，被控隱匿死亡、非法處理屍體等罪。