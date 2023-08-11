　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

父子好心讓陌生人搭便車　竟載到「通緝殺人犯」身上飄詭異臭味

父子好心讓陌生人搭便車　竟載到「通緝殺人犯」身上飄詭異臭味。（圖／翻攝自Hall County Sheriff`s Office）

▲男子意外發現自己載到殺人犯。（圖／翻攝自Hall County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州一對父子開車時發現路邊有男子需要搭便車，好心的他雖然不知道對方來歷，但為了幫助人仍讓對方上車，沒想到男子上車後身上傳來一股噁心惡臭，讓他覺得很奇怪，事後才發現自己竟然載到正在被通緝的殺人犯。

男子吉默森(Russell Jimmerson)8日早上在霍爾郡盧拉市(Lula)開車時，發現路邊有一名男子想要搭便車，「我當下和兒子說，讓這個人上車吧，我們應該要幫助任何人」。

陌生男子告訴吉默森，他是從雷本郡(Rabun County)步行過來的，已經一整晚沒睡，然而當他上車後，吉默森卻發現他身上傳來一股難以形容的惡臭。男子下車後，吉默森被通知，他所載的23歲男子菲利普斯(Keegan Phillips)是一名殺人犯，剛在雷本郡殺人並且砍下死者的頭。

警方7日在查特胡奇-奧科尼國家森林(Chattahoochee – Oconee National Forest)發現一具屍體，便開始搜尋凶嫌菲利普斯下落，幸好菲利普斯離開吉默森的車子沒多久，就在吉爾斯維爾市(Gillsville)被警方逮捕，與他一起涉案的62歲男子佩珀斯(Robert Lee Peppers)也被逮捕，被控隱匿死亡、非法處理屍體等罪。

ET快訊
重機騎士遭猛撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家
陸團客來台旅遊解方　總統府拋：從「第三地來台觀光」優先實施
生人迴避！彰化今晚「送肉粽」　路線曝光
四川11大媽堅持「水上跳廣場舞」較美！10秒後全被大水沖走釀
周末還有雷陣雨！　「朵拉」最快明成8號颱
年輕女食腦變形蟲奪命　桃園3泳池業者複查不合格挨罰
「阿宏3.0」女學生神似李多慧　找妹妹繼續遊高雄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

死帽菇連奪3命！男吃下妻子義大利麵　差點被「世界最毒菇」害死

19歲正妹美人計色誘　 57歲男被5人綁在椅子上「注射毒針」殺害

發現20歲妹和丈夫外遇1年　30歲姊氣炸掏槍「射爆她的臉」

2男1女一起陳屍水塔底部　「飄出詭異濃煙」3人為了救狗全死

男在客廳裝監視器　意外拍到「女友性侵寵物犬」6分鐘畫面報案

交往6年被背叛　新娘婚禮當天「當眾公開小三鹹濕內容」嚇壞新郎

客機高空急墜10秒！乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告　離海面剩230公尺

富二代朋友邀請當伴娘！女見「先付32萬」條件超心寒　結局曝光

日本人初遊海外「台灣排第2」...理由曝光！點名想去這夜市

被咬到「恐勃起數小時」　世界最毒蜘蛛現蹤！奧地利超市緊急停業

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

阿金進籠當模特兒「以為被關」　頭低低眼神逐漸哀怨...媽笑翻

客機高空急墜10秒！乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告　離海面剩230公尺

富二代朋友邀請當伴娘！女見「先付32萬」條件超心寒　結局曝光

日本人初遊海外「台灣排第2」...理由曝光！點名想去這夜市

被咬到「恐勃起數小時」　世界最毒蜘蛛現蹤！奧地利超市緊急停業

被迫入住「月經小屋」　尼泊爾16歲少女被蛇咬喪命

塑料袋被丟公廁半年　打開竟是針孔攝影機！已上百人如廁被偷拍

野火吞噬！夏威夷小鎮如戰區「像被轟炸」　酒店斷糧、遊客困電梯

老公出差叫小姐！搜尋紀錄「同步到家裡iPad」　人妻秒抓包

首爾殺人犯外貌自卑！失戀後「沉迷射擊電玩」　匿名罵網紅像同性戀

超毛！每次洗澡「鄰居都傳詭異怪聲」　他發文驚揭背後真相

確診後首度亮相！盧秀燕抱病出席「女性縣市長聯盟」　曝身體現況

旅行業「不爽沒陸客」嗆上街　陸委會：陸方一再拒絕我方提議

2023世界客家博覽會開幕　張善政：歡迎來桃園體驗客家文化

樂天桃猿找高塩將樹等3位自培投手　沈鈺傑談善化左投潛力

陳建仁：開放旅外陸客優先來台觀光　近期定案

客機高空急墜10秒！乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告　離海面剩230公尺

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！人妻哭：壓力很大

富二代朋友邀請當伴娘！女見「先付32萬」條件超心寒　結局曝光

「國民惡女→受暴婦女→刑警」林智妍新戲演技再爆發！韓媒讚：太適合

「2023善愛嘉年華」齊聚愛的力量　南港二館溫暖啟動

黑猩猩借攝影師手喝水　結束還幫洗手超窩心❤

國際熱門新聞

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

搬運工倒在世界第2高峰K2！無人救援活活等死

煉獄！夏威夷像被炸彈炸過　千人下落不明

夏威夷大火53人喪命　拜登宣布重大災難

被野火整晚追著跑！民眾慘困車龍燒成焦屍

夏威夷降下「火雨」　150年榕樹遭火焚

19歲正妹美人計色誘　男被「注射毒針」殺害

34歲外送員過世　1周沒人發現流出屍水

夏威夷野火原因是什麼？　53死史上最嚴重

夏威夷小鎮燒成灰　只有幾分鐘可逃

研究：火星曾出現乾濕交替氣候

公司出包多付薪水　他裝死不還下場慘了

「我開槍打死那女的」　美6歲童射殺女師

巴拿馬運河大塞船　長榮也遭殃

更多熱門

相關新聞

被野火整晚追著跑！民眾慘困車龍燒成焦屍

被野火整晚追著跑！民眾慘困車龍燒成焦屍

美國夏威夷野火已奪走55條人命，毛伊島（Maui）歷史悠久的旅遊小鎮拉海納（Lahaina）更是被末日大火燒得面目全非，當地逾萬人瘋狂逃生。然而，由於火勢來得實在太急太快，不少人在逃命的過程中慘被活活燒成焦屍，而幸運逃出的民眾也坦言他們被火追著跑了一夜，場面觸目驚心。

夏威夷降下「火雨」　150年榕樹遭火焚

夏威夷降下「火雨」　150年榕樹遭火焚

夏威夷小鎮燒成灰　只有幾分鐘可逃

夏威夷小鎮燒成灰　只有幾分鐘可逃

夏威夷野火原因是什麼？　53死史上最嚴重

夏威夷野火原因是什麼？　53死史上最嚴重

厄瓜多總統候選人遇害　哥倫比亞籍7嫌身分曝光

厄瓜多總統候選人遇害　哥倫比亞籍7嫌身分曝光

關鍵字：

搭便車殺人犯Russell JimmersonKeegan Phillips喬治亞州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面