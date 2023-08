父子好心讓陌生人搭便車　竟載到「通緝殺人犯」身上飄詭異臭味

▲男子意外發現自己載到殺人犯。(圖/翻攝自Hall County Sheriff's Office)

記者李振慧/綜合報導

美國喬治亞州一對父子開車時發現路邊有男子需要搭便車,好心的他雖然不知道對方來歷,但為了幫助人仍讓對方上車,沒想到男子上車後身上傳來一股噁心惡臭,讓他覺得很奇怪,事後才發現自己竟然載到正在被通緝的殺人犯。

男子吉默森(Russell Jimmerson)8日早上在霍爾郡盧拉市(Lula)開車時,發現路邊有一名男子想要搭便車,「我當下和兒子說,讓這個人上車吧,我們應該要幫助任何人」。

Russell Jimmerson says he was picking up his paycheck Tuesday morning in Lula when he saw a man walking. He had no idea who the person was but decided to help him out. https://t.co/SjkCkhnIGD pic.twitter.com/xfvctZvLwL