美日韓外長明早視訊會議　「福島核廢水」未列入元首峰會討論議題

▲美國總統拜登、日相岸田文雄、南韓總統尹錫悅預計18日在華府近郊大衛營舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅即將於美東時間18日在華府進交大衛營舉行美日韓三國元首峰會，預計三國將討論如何建構多層級合作系統、應對北韓（朝鮮）核武導彈威脅的實質合作方案、促進區域共同繁榮的合作方案等，而美日韓三國首長將事先展開視訊會議。

根據《路透社》、日媒《共同社》，美國國務卿布林肯、日本外務大臣林芳正、南韓外交部長朴振將於美東時間14日下午7時30分（台灣時間15日上午7時30分）進行三國外長視訊會談。

南韓《韓聯社》指出，南韓總統辦公室國家安保室次長金泰孝昨（13）日下午在簡報會議提到，拜登、岸田文雄、尹錫悅等3人將於美東時間18日上午在大衛營進行高峰會，會後預計出席午宴，同時在聯合記者會上發表聲明，尹錫悅將於美東時間17日下午抵達美國後稍作歇息。

南韓總統辦公室高層人士透露，此次美日韓將談論如何在各方面深化合作，包括定期實施美日韓軍事訓練、即時共享北韓飛彈情報，以及在人工智慧（AI）、網路安全、經濟安全、尖端技術領域合作、穩定供應鏈和能源等非軍事領域上的合作。

金泰孝強調，此次預計18日在美國華府近郊大衛營美日韓元首峰會，將會成為美日韓三國元首一起共度最久的時光，凸顯美日韓三國同盟合作在印太地區所擁有的特殊性質；不過，此次峰會上並未將日本政府排放福島第一核電廠含有氚「核處理水」（ALPS處理水、核廢水）列入談論議題。

南韓總統辦公室高層人士補充，此次美日韓元首將在峰會上談論如何應對「（印太）區域內的共同威脅」，雖然預估聲明稿並不會直指中國為威脅區域和平的危險對象，不過由於北韓近年大幅提升彈道飛彈和核武威脅，因此聲明極有可能將北韓列入三國共同應對的對象。

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