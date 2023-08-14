美國民宅大爆炸5死！「炸出火球」整棟夷為平地　鄰居：宛如戰區

▲美國賓州房屋爆炸造成5人死亡，居民形容，現場看起來好像戰區。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國賓州郊區12日發生民宅爆炸事故，3棟房屋遭摧毀，造成至少5人死亡、3人受傷，現場淪為廢墟。附近鄰居形容，「這看起來就像是戰區，宛如一顆炸彈擊中我們的社區」。

#WATCH: As Surveillance Footage Captures Devastating House Explosion Resulting in Multiple Fatalities



#Plum | #Pennsylvania



Witness surveillance footage captured on a ring doorbell shows the devastating house explosion that occurred on a Saturday afternoon in Plum,… pic.twitter.com/99BPR1geRy — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 13, 2023

綜合美聯社等報導，當地12日上午10時30分，賓州第二大城匹茲堡附近城鎮普拉姆（Plum）一棟房屋爆炸，整棟房子被夷為平地，另外兩棟房子被大火吞噬，當地18個消防單位緊急出動搶救。事發後不久，四名成年人及一名小孩的遺體被尋獲，3人送醫，已知其中一名傷者有生命危險，另外兩人已經出院。

除了3棟房屋被摧毀，還有至少12棟民宅遭受不同程度的破壞。住在爆炸現場附近的居民科蘭科斯基（Rafal Kolankowski）向匹茲堡郵報透露，這起爆炸事件把他家的窗戶震碎，讓他和妻子兩人瞬間摔在地上，「這看起來就像是個戰區，宛如一顆炸彈擊中我們的社區」

另名鄰居伊曼紐爾（George Emanuele）則說，在大火還沒失控之前，他與另外一名住戶去查看發生爆炸的房屋，發現有一名男子躺在後院，趕緊把他帶離現場。

當局正在調查這起民宅爆炸的原因，但也說整個過程可能需要數月甚至數年的時間。