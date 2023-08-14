美印太副司令：共軍高層拒絕對話　升高戰爭風險

▲斯卡倫卡說，美國軍方的優先要務是避免與中國爆發戰爭，但中國與美國軍方指揮官間「不存在」對話。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓13日綜合外電報導

美軍印太司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）中將警告，中國拒絕與印太司令部高層溝通的提議，傲慢已達危險程度，助長與美國發生戰爭風險。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）報導，斯卡倫卡說，他擔憂中國為尋求稱霸印太地區，想在索羅門群島或另一太平洋島國建立軍事基地。

斯卡倫卡又說，共和黨聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）提議在澳洲等太平洋關鍵地點部署美國極音速飛彈以嚇阻北京犯台，他認為這個構想很有價值。

斯卡倫卡在坎培拉「澳美領導人對話」（Australian-American Leadership Dialogue）場邊受訪時說：「我們不希望這場戰爭發生，若想如願就必須在國際換日線以西部署可靠、可戰的部隊。」

「我認為中國共產黨吃硬不吃軟，因此必須持續展現出實力。」

斯卡倫卡說印太的趨勢「在很多層面都不是走在正確方向」，點出中國軍方「不安全且不專業的活動」增加。

菲律賓上週指控中國海警在南海爭議水域朝菲律賓船隻發射水砲，稱中方此舉既「非法」且「危險」。

斯卡倫卡說，美國軍方的優先要務是避免與中國爆發戰爭，但中國與美國軍方指揮官間「不存在」對話，導致推動這項目標的行動受阻。

他說，「戰爭-作戰層級」缺乏接觸，導致誤判引發衝突的風險升高。

斯卡倫卡說：「（美軍印太司令部司令）阿基里諾（John Aquilino）一直提議與中國軍方東部戰區和南部戰區司令對話，但未獲任何回應。」

「我4年前來印太司令部，在兩位作戰司令手下做事。這兩位沒有一人能與他們的對口官員對話。這樣很危險。」

共軍東部戰區司令員的管轄範圍涵蓋東海與台灣海峽，南部戰區司令則包含南海。

駐地在夏威夷的斯卡倫卡又說：「我們現在遇到的問題是，中國把溝通當作行為符合他們利益的獎賞。而我的回應是：這不是大國會做的事。強權會彼此對話，即使意見不合時也會與對方談話，因為這是我們了解彼此與降低誤判風險的唯一辦法。」

斯卡倫卡說，他認為中國人民解放軍的訓練增加，是在培養新的自信與強勢感。

他說：「我覺得，那種日益增強的強勢感會導致驕傲，之後變成狂妄自大。當他們開始變得膽大妄為時，這將成為問題，因為我們都在飛行與操作高性能裝備。」