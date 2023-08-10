交往6年被背叛　新娘婚禮當天「當眾公開小三鹹濕內容」嚇壞新郎

▲女子婚禮上不是唸出誓詞，而是新郎外遇簡訊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名新娘在婚禮前一天收到未婚夫的出軌證據，最後她選擇照常舉行婚禮，然而正當所有賓客都沉浸在喜悅中時，她突然宣布婚禮取消，還當眾唸出新郎和小三的外遇簡訊內容，把新郎和所有親友都嚇了一大跳。

名叫凱西(Casey)的女網友近來投稿國外網站專欄Body and Soul時表示，她與男友亞歷克斯(Alex)交往長達6年，相信對方就是她生命中的真愛，所以2人決定結婚，然而就在婚禮前一晚手機突然收到簡訊，本來以為是親友傳來的祝賀內容，沒想到打開發現一系列男友出軌證據。

凱西表示，她收到一系列手機截圖，裡面全是男友和小三在一起的自拍照，還有鹹濕對話紀錄，裡面可看出男友背叛她已經長達好幾個月，甚至還拿她的床上技巧和小三比較，讓她非常傷心，「我當下覺得我的世界崩毀了，可是距離婚禮只剩下幾小時」，最後決定先好好睡一覺，明天早上再進行報復。

凱西後來在婚禮上向所有親友公開亞歷克斯的外遇證據，把對方和所有親友當場嚇傻，「我每說一個字，亞歷克斯的臉似乎就變得更紅了」，最後新郎什麼話都說不出來，只好尷尬離開會場，她則和好友舉辦盛大派對慶祝自己恢復單身。

凱西的故事獲得許多網友留言表示，「太帥氣了，祝福你找到更適合的人」、「幹得好，這世界上渣男太多了」、「雖然結果很慘烈，但既然婚宴錢都已經付了，至少你有享受到」。