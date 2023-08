行李箱發現屍塊　警又在運河找到「女子斷頭」逮捕33歲女到案

▲英國警方在運河中發現女屍塊與斷頭。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

英國警方上周在倫敦西部紹索爾區(Southall)運河一行李箱中發現女子碎屍,後來又在同一地點發現女子斷頭,後來確定死者為一名57歲女子,調查後逮捕33歲女子努爾(Arizo Nour)到案。

檢察官奧克利(Louise Oakley)表示,警方6日接到報案,前往費爾特姆(Feltham)一處民宅發現裡面充滿大量血跡,「鄰居因為對受害者已經失蹤長達24小時感到擔心,所以報案」。

Murder Charge After Body Found in Southall Canal

Arizo Nour accused of killing 57-year-old woman https://t.co/Ldgux4hTC5 pic.twitter.com/6Z3HISBxy4