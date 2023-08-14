女友就坐在旁邊！男醫搭機猥褻14歲少女　毯子下「劇烈晃動」被捕

▲男醫生機上猥褻少女被捕。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州33歲醫生莫漢蒂(Sudipta Mohanty)被控在飛機上猥褻坐在隔壁的14歲少女，該名少女是與祖父母一同搭機，他用毯子蓋住下體後，故意在少女面前自慰並且射精，面臨猥褻罪指控。

在波士頓當地醫療中心工作的莫漢蒂，被控去年5月搭乘夏威夷航空(Hawaiian Airlines)，從檀香山飛往波士頓的班機上，猥褻坐在隔壁的14歲少女，事發當時，莫漢蒂身旁還有一名女伴，然而女子在飛機上睡著，完全不知道他的猥褻行為。

Primary care doctor charged with masturbating in front of 14-year-old girl on a flight while others slept https://t.co/dBQq54cRQN pic.twitter.com/LV5ETYTnpR — New York Post (@nypost) August 11, 2023

受害少女表示，她注意到莫漢蒂用毯子蓋住自己後，腿部附近一直在上下晃動，後來還直接掀開毯子，繼續自慰直到出現「白白的東西」，變態行為讓她覺得十分噁心，便自己默默換座位，下機後才向家人通報這件事。

FBI表示，當2名探員前往莫漢蒂家中調查時，他的態度明顯看起來很緊張，回話時手和聲音都在顫抖，雖然他否認指控，仍因猥褻、不雅行為被捕，目前已經交保，將於本周四出庭受審。