女友就坐在旁邊！男醫搭機猥褻14歲少女　毯子下「劇烈晃動」被捕

▲男醫生機上猥褻少女被捕。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國麻薩諸塞州33歲醫生莫漢蒂(Sudipta Mohanty)被控在飛機上猥褻坐在隔壁的14歲少女,該名少女是與祖父母一同搭機,他用毯子蓋住下體後,故意在少女面前自慰並且射精,面臨猥褻罪指控。

在波士頓當地醫療中心工作的莫漢蒂,被控去年5月搭乘夏威夷航空(Hawaiian Airlines),從檀香山飛往波士頓的班機上,猥褻坐在隔壁的14歲少女,事發當時,莫漢蒂身旁還有一名女伴,然而女子在飛機上睡著,完全不知道他的猥褻行為。

