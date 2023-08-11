死帽菇連奪3命！男吃下妻子義大利麵　差點被「世界最毒菇」害死

▲男子也差點被死帽菇害死。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲近來傳出女子派特森(Erin Patterson)使用死帽菇(Death Cap mushrooms)給前夫家人做飯，結果導致3人死亡的案件，誇張案件引發關注。當地64歲男子賽門(Simon Claringbold)近來向媒體透露，他也曾吃下妻子用死帽菇煮的料理，差點死亡的恐怖經驗。

居住在坎培拉市的賽門表示，25年前他也曾不小心吃下死帽菇做的料理，當時他在院子中發現白色蘑菇，以為可食用便拿回家給妻子入菜，結果吃了妻子做的蘑菇義大利麵突然中毒，18小時後被緊急送醫。

賽門表示，「我當時一直嘔吐、腹瀉，只想睡覺，結果隔天我被緊急送到醫院」。妻子特別把入菜的蘑菇一起帶去醫院，發現使用的竟然是有「世界上最毒菇」稱號的死帽菇，由於她與孩子都沒有吃，幸運逃過一劫。

賽門因為急性肝臟疾病住院治療，期間還出現幻覺並且昏迷，讓他已經為自己的死亡做好準備，沒想到11天後情況開始好轉，最後他幸運出院，醫生告訴他，每個死帽菇所含的毒素其實不一致，他很有可能吃的菇毒素比較少，所以才活了下來。

賽門表示，「我原本完全不知道什麼是死帽菇，我當時真的以為我一定會死」，如今再傳出死帽菇事件，勾起他的痛苦回憶。

當地媒體報導，48歲女子派特森邀請前夫一家到家裡吃飯，然而前夫最後臨時缺席，出席的前公婆與親戚因此中毒身亡，佩特森強調她完全不知道使用的蘑菇有毒，然而她自己與小孩卻沒有吃同一料理，引發她可能是故意下毒殺人的懷疑，案件正在調查中。