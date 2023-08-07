嗆蔡英文稱「未債留子孫」是騙術　藍團放話下會期提案刪預算

▲國民黨立法院黨團召開「前瞻建設？錢沾建設！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／新北報導

立法院國民黨團今（7）日召開記者會，批評蔡英文總統未債留子孫的說法是話術、騙術，黨團總召曾銘宗說，蔡政府執政7年13項特別預算總金額高達2兆4966億元，其中還有1.2兆元至1.5兆元的債務餘額，既然財政部不承認，國民黨團將在下個立法院會期提案刪除。同時要求財政部莊翠雲部長出來說清楚講明白，必要時國民黨團邀請莊部長與國民黨團公開辯論。

曾銘宗指出，蔡政府近來一再欺騙國人蔡政府執政7年只舉債4350億元，卻不將已通過13項的特別預算額度，未來將舉債的餘額計算進去。國民黨團主張下會期審查預算時，既然財政部不承認未來必須要借的債，就將這筆1兆2千億元至1兆5千億元債務餘額刪除。同時要求財政部莊翠雲部長出來說清楚講明白，必要時國民黨團邀請莊部長與國民黨團公開辯論。

曾銘宗說，學者專家認為，蔡政府執政期間債務已增加1.4兆元，蔡政府只承認其中的4350億元，但這一切都是話術、騙術，並指出蔡政府執政7年13項特別預算總金額高達2兆4966億元。

曾銘宗續指，中央政府新式戰機採購預算，執行年度為109年度至115年度，預算根本還没借，屆時115年已是下一任總統。中央政府海空戰力提昇計畫採購特別預算，執行期間也是111年至115年。前瞻基礎建設第四期特別預算，執行期間112至113年。中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算執行期間112年至114年。執行期間都到下一任政府。

曾銘宗批，蔡政府不但債留子孫，還把債務留給下一任政府，敢編特別預算，卻不敢承認債留子孫。13項特別預算中，2兆4966億元的特別預算，現在真正借的只有1兆多，還有1.2兆元至1.5兆元是未來才要借的，既然蔡政府不承認債務，那下個立法院會期，國民黨團主張提案將這1.2兆元至1.5兆元的債務額度「刪掉」，到時候看財政部支持不支持。

最後，國民黨團要求，財政部長莊翠雲出來講清楚，必要時黨團邀請莊翠雲部長與國民黨團曾銘宗總召、首席副書記長李德維及費鴻泰委員公開辯論。