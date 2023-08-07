民進黨：侯友宜曾公開感謝前瞻　國民黨打臉自己人

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對在野黨連日批評前瞻基礎建設計畫，民進黨發言人張志豪今（7日）表示，政府任何特別預算的編列，都是經過立法院、審計部審核，國民黨立委們應比誰都還要清楚。他說，為政黨私利進行政治炒作，惡意扭曲前瞻的成果，無疑是抹煞中央和地方政府的努力，更打臉過去公開剪綵、感謝中央協助的藍營縣市首長，當然也包括新北市長侯友宜本人。

張志豪表示，2017年國民黨立委在國會罵前瞻擋前瞻，後來國民黨地方縣市長則是感謝前瞻，例如2019年3月，針對淡江大橋及八里輕軌等計畫，侯友宜公開表達對總統蔡英文及時任交通部長林佳龍的感謝；2022年1月，「國家電影及視聽文化中心」正式開館，侯友宜表達樂意與中央並肩作戰為電影人築夢，感謝中央的支持與補助；雲林縣政府近期針對29條破舊道路進行修繕，獲得中央前瞻計畫補助2億多元經費，8月2日縣長張麗善還召開記者會感謝中央，並表示建設讓民眾能放下心中大石，但國民黨立委一到選舉就忘記過去，過河拆橋，甚至打臉侯友宜，令人遺憾。

張志豪說，國民黨不只亂罵地方建設，甚至惡意批評中央水資源沒做好，但事實是今年5月，新竹縣長楊文科陪同副總統賴清德視察新竹縣寶二水庫及前瞻水環境建設結果，感謝中央積極因應水資源供應問題；2019年7月，針對「翡翠原水管工程」，台北市前市長柯文哲感謝中央政府補助8億元經費，侯、柯兩人也曾一起感謝中央；另國民黨立委批評少子化經費沒看到成效，但2022年10月，彰化縣長王惠美視察「和美育兒親子館暨公設民營托嬰中心」卻肯定該項政績，簡報中明確記載前瞻計畫補助3000萬，請問國民黨立委，中央地方一起讓國家更進步更好，很難嗎？

張志豪強調，前瞻建設就是翻轉城鄉，讓資源相對匱乏、基礎建設比較有需要的地方，投入資源、提升生活品質和競爭力，當年國民黨在立法院丟水球、撒麵粉、擋前瞻，但在民進黨的堅持和努力下，前瞻預算帶動國家整體進步發展，藍營地方執政首長也都提出計畫申請，至今留下很多有感建設，其實凡走過必留下痕跡，請國民黨不要因選舉考量繼續抹黑前瞻，因為越罵只是更加打臉自己人，而且扼殺地方的進步與繁榮。