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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜便當會促成破冰？　羅智強避談金溥聰：跟侯辦溝通沒障礙

▲▼國民黨總統參選人侯友宜8/7舉行便當會，邀請雙北地區立委參選一同聚餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜8/7舉行便當會，羅智強出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（7）日舉行立委參選人便當會，雙北地區小雞們全員到齊，而日前侯競辦執行長金溥聰與立委參選人羅智強曾隔空互槓，外界格外關注兩人互動。儘管徐巧芯說金羅相談甚歡，但羅本人則絕口不提雙方互動。羅只說，跟侯友宜辦公室「溝通一直沒有障礙」，希望在侯的領導下，一起進行政黨輪替、下架民進黨的工作。

對於金溥聰與羅智強之間的互動，徐巧芯在便當會結束後受訪表示，先是表示感覺他們相談甚歡，但接著又說，金沒有特別說什麼。令人不禁狐疑，既然沒有特別說什麼，為何又會感覺相談甚歡？羅本人被問到與金溥聰的互動時，先是表示「對於任何會面的相關的訊息，那我按照往例，都不說」。媒體追問互動是否感覺開心？羅亦堅稱：「剛才說過了，不特別說了！」

羅智強強調，跟侯友宜辦公室的溝通，不是今天一天、兩天的事，「溝通一直沒有障礙」，將來不管侯友宜辦公室有什麼樣的一些特別需要自己幫忙的地方，也都全力以赴。羅重申，對於侯友宜的支持其實不是一天、兩天，其立場很簡單，自己是國民黨提名的立委參選人，有義務要支持侯，希望在侯的領導下，一起進行政黨輪替、下架民進黨的工作。

羅智強也說，週三會跟侯友宜合拍定裝照，但因過往都不掛看板，所以這次可能會選擇用公車廣告的方式。總之一定可以找出一個能夠配合黨中央定位的一個方式。

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