警告小雞們「別吃碗內看碗外」　侯友宜便當會大咖藍委說話了

▲立委賴士葆。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（7）日舉行立委參選人便當會，雙北地區小雞們全員到齊，立委參選人賴士葆於會中疾呼「不要吃碗內看碗外」，引發熱議。賴本人並未否認說了這句話，他強調，是希望大家團結把侯的民調拉起來，才有辦法講其他，「怎麼樣讓母雞壯大，比什麼都重要！」

侯友宜今舉行立委參選人便當會盼母雞小雞密切溝通、分進合擊，只見雙北地區小雞們全員到齊，映襯出母雞的號召力。據悉，賴士葆於會中疾呼「不要吃碗內看碗外」，要求其他小雞們不要對鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲過從甚密。

賴士葆事後受訪時，對於這句「不要吃碗內看碗外」並未否認。賴說，自己是希望大家團結，團結現在唯一支持侯友宜很重要，他民調拉起來才有辦法講其他的啦，「現在來講，怎麼樣讓母雞壯大，比什麼都重要！」

徐巧芯表示，賴士葆的意思應是指「母雞很重要」，如果母雞能夠強起來的話，對小雞也是有幫助的。徐也說，賴可能是聽到基層各式各樣不同的聲音，讓他覺得如果大家能夠團結一致，對選情會有所幫助。

羅智強則說，過去這段時間，大家知道侯友宜辦公室可能對「郭跟柯的距離」有很多意見，但他從來沒有跟郭台銘同台，也沒有跟柯文哲同台。羅強調，只要是選辦的要求，他都會全力以赴配合。