蔡英文出席台灣碳權交易所揭牌　「持續助企業把低碳化為新商機」

▲總統蔡英文出席「台灣碳權交易所開幕揭牌典禮」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文7日上午出席「台灣碳權交易所開幕揭牌典禮」時指出，碳權交易所的設置，能讓台灣跟上國際淨零轉型的潮流、更積極的與他國進行相關合作，同時為企業創造減碳誘因，並帶動整體綠色經濟的良性循環。她也強調，政府會持續協助企業共同面對淨零轉型，把低碳、零碳的挑戰，化為新的機會與商機。

蔡英文表示，今年4月宣布將成立「台灣碳權交易所」，經過許多單位努力，今天很高興能與大家共同見證碳權交易所的開幕。她指出，2050年淨零轉型是全世界的共識，是台灣的目標，「歐盟碳邊境調整機制」(CBAM)，即將在今年10月開始施行，加上全球RE100的企業承諾，都一再顯示，減碳不再只是道德倡議，更是台灣要在激烈的國際競爭中，繼續脫穎而出，所必須面對的貿易議題以及供應鏈要求。

蔡英文表示，近年來，全球各地為了更近一步的推動碳權交易，美國紐約、英國倫敦、日本東京和新加坡等地方，都先後成立了碳權交易平台。她說，「台灣碳權交易所」的設置，相信能讓台灣跟上國際淨零轉型的潮流，並且更積極的和其他國家的碳交易所，進行國際合作，她也相信，這將是成為協助台灣達成低碳目標的關鍵助力。

蔡英文進一步表示，建立碳權交易所，將碳權放在交易市場上，進行交易、流通，為企業帶來經濟效果，創造減碳的誘因。這個機制，同時也能促進低碳科技的研發，以及相關綠色人才的培育，帶動整體綠色經濟的良性循環。

蔡英文說，「台灣碳權交易所」是由行政院國家發展基金以及台灣證券交易所共同出資成立，總公司設於高雄，而資訊交易中心設在台北，一起分工營運。

▼總統蔡英文出席「台灣碳權交易所開幕揭牌典禮」。（圖／總統府提供）



蔡英文提到，在過去的產業分工中，高雄多是發展鋼鐵、石化、造船等大型工業的城市，在台灣經濟發展的過程中，為國家打下工業化的基礎，更是創造經濟奇蹟的關鍵，將碳權交易所設在高雄，未來高雄將會在淨零轉型中扮演重要的角色。

蔡英文認為，一方面高雄的鋼鐵業及造船業，是離岸風電供應鏈中不可或缺的角色，隨著淨零排放的推動，將會持續蓬勃發展；另一方面，在經濟部的協助下，高雄本地的大型工業，將會發揮大帶小的功能，帶動台灣整體製造業進入碳中和的時代，推動產業轉型，在碳權交易所的協助下，高雄也會培育出更多的減碳人才。

蔡英文說，除了碳權交易所，去年3月，國發會也已經公布「2050淨零排放路徑及策略總說明」，要在「科技研發」和「氣候法制」兩大基礎之上，加速推動能源、產業、生活以及社會等4大轉型，以及12項關鍵戰略計畫，之後環境資源部的《氣候變遷因應法》相關子法將會陸續上路，逐步完成碳定價及碳交易等相關機制。

蔡英文表示，未來會透過「自願減量額度交易」、「增量抵換交易」以及「國外碳權交易」等機制三管齊下，對應設立三大交易板塊，運用交易平台的力量，共同落實淨零排放的目標，加速淨零轉型的進程。她說，預計整體推動淨零轉型的努力，從2023到2030年，能夠帶動4兆元以上的民間投資，創造5.9兆元的產值，並且提供超過55萬個相關的就業機會。

蔡英文強調，淨零轉型是最長遠的國家發展計畫之一，也是讓台灣更走向國際的新契機，我們沒有鬆懈的空間，政府會繼續協助企業共同面對這項挑戰。她也期待，台灣碳權交易所的成立，未來能協助企業把低碳、零碳的挑戰，化為新的機會與商機。

▼總統蔡英文出席「台灣碳權交易所開幕揭牌典禮」。（圖／總統府提供）

