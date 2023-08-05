　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

豪雨道路中斷！南投受困8洗腎患者　林右昌心繫直接掌握處理

▲▼ 南投仁愛災情 。（圖／公路總局提供）

▲南投縣仁愛鄉因連日暴雨，導致鄉內多處路段發生坍方或土石流災情。（圖／公路總局提供）

記者郭世賢／綜合報導

受卡努颱風強勁西南氣流影響，南投縣仁愛鄉連日降下驚人暴雨，導致鄉內台14線、投83線等一系列重要道路發生坍方或遭土石流侵襲。 內部長長林右昌今（5日）晚間在臉書貼文表示，他最擔心南投受困災區8名洗腎患者，分別是萬豐村2位、春陽村4位及發祥村與大同村各1位，都已經直接掌握處理，總算可以稍為安心。

林右昌晚間在臉書貼文表示，今天下午工作會議後，他針對行政院長陳建仁指示重點，在中央災害應變中心召開專案小組會議，特別請交通部能增開工作面全力搶通主要道路，台14線的搶通是重點，埔里至霧社路段預計在5日晚上能夠搶通；而在投89線（力行產業道路）與投83線也有多處土石流情形發生，雖有鄉公所機具在作業，但進度較緩慢，將會待台14線搶通之後，協助南投縣政府加快作業。

▲南投受困災區8名洗腎患者。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專）

▲目前洗腎患者南投縣春陽村4位、發祥村與大同村各1位。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專）

針對南投縣長許淑華提出，因山區道路中斷有9名洗腎患者待援，經請縣警察局與衛生單位多方查證聯繫後，最後釐清有1位重覆計算，實際待援助確認8位。由於縣府提供相關訊息並不完整，待援者的現況也不了解。因此，林右昌首先指示，要優先確認目前洗腎患者所在確實位置，才有辦法進行後續的處置；所幸在同仁合作之下，終於釐清是8位患者，分別是萬豐村2位、春陽村4位及發祥村與大同村各1位。

林右昌說，過不久，傳來好訊息，萬豐村2位已於今天下午自行下山並至埔基醫院完成洗腎；而春陽村4位患者則在縣警局協助下終於和村長聯繫上，也進一步確認4位民眾健康狀況無虞，後續集結到仁愛鄉衛生所，預計6日上午可後送下山洗腎。至於發祥村的全姓民眾，已回到部落，經洗腎診所護理師聯繫，確認健康無虞，同樣預計6日上午由國軍護送下山。

林右昌表示，至於最後1位大同村的張姓民眾，因為居住地非常偏遠，本來一直聯絡不上，所幸後來經仁愛分局派員與大同村村長一同前往尋找人在家中，現已將張民帶下山前往就醫。他說忙了一整天，雖然山上交通仍在搶修當中，不過原本最擔心的洗腎患者，都已經直接掌握處理，總算可以稍為安心。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►卡努侵襲！新北鼻頭漁港湧入「海漂垃圾」　已清完恢復通行

►颱風假揪友衝八分寮吃豬腳「店沒開卻火燒車」　駕駛苦笑：有夠衰

►越南妹來不及穿衣...基隆警突襲「鐵路街」紅燈區　15賣淫女栽了

►2023眾望所藷！新北金山甘藷季8／26開跑　焢窯體驗明開放報名

ET快訊
73歲外送員每天上線13小時！不退休原因曝
南投村民受困2天　求救遺體發臭了
認愛Jisoo後被狂挖黑歷史！　安普賢爆「人品爭議」回應曝光
床單枕頭套「多久洗一次」？答案揭曉
財經網美開噴　老高「比館長好1萬倍」
快訊／李智凱單槓再次完美落地　決賽第6名作收
浴室天花板「冒出2根」嚇壞她　網友一看驚呼：快檢查屋頂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

豪雨道路中斷！南投受困8洗腎患者　林右昌心繫直接掌握處理

新北「新懷古今店創新猷」　新店地所榮獲第20屆金檔獎

汐止區農會傳承農村記憶　新北邀請小農夫體驗割稻

出席基隆發票租稅宣導　謝國樑盼營造親子友善環境

基隆信義有愛籃球賽今登場　謝國樑：打造室內運動環境

基隆表揚安樂區26位模範父親　謝國樑讚許父愛是家庭依靠

全國柔力球錦標賽開幕典禮　謝國樑籲多運動身心靈都健康

潮嚮基隆創意徵件競賽　青年組隊參賽發掘無限潛力

基隆創意科技夏令營　家長學子共學點燃夏日熱情

基隆表揚信義區21位模範父親　謝國樑讚許自身成就良好典範

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

高宇蓁穩交5年男友「哪天想到就結婚」　終止炎亞綸代言沒求償：別落井下石

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

NONO遭罵人渣 小紅老師:講出不敢講的｜20230804 ET午間新聞

夏克立遭黃嘉千友爆「根本超有錢」！　反控對方撒謊：有權力的人還欺負我

野生小海豹愛爬衝浪板　「牠很健康只是比較怪」

豪雨道路中斷！南投受困8洗腎患者　林右昌心繫直接掌握處理

新北「新懷古今店創新猷」　新店地所榮獲第20屆金檔獎

汐止區農會傳承農村記憶　新北邀請小農夫體驗割稻

出席基隆發票租稅宣導　謝國樑盼營造親子友善環境

基隆信義有愛籃球賽今登場　謝國樑：打造室內運動環境

基隆表揚安樂區26位模範父親　謝國樑讚許父愛是家庭依靠

全國柔力球錦標賽開幕典禮　謝國樑籲多運動身心靈都健康

潮嚮基隆創意徵件競賽　青年組隊參賽發掘無限潛力

基隆創意科技夏令營　家長學子共學點燃夏日熱情

基隆表揚信義區21位模範父親　謝國樑讚許自身成就良好典範

滅火器團員升格人夫2個月　楊大正說話了：我退坑又入坑

許維恩產後火速復工　「秀驚人上圍」苦惱：不知要開心還是難過

豪雨道路中斷！南投受困8洗腎患者　林右昌心繫直接掌握處理

國1彰化戰備跑道車禍！2車驚悚追撞　翻滾側翻釀3傷

直升機明運補「2300公斤物資」支援南投仁愛　高雄桃源卻拒收物資

KAWASAKI「新年式ZX-10R」漲7000元！動力配備不變　再添一新色

早就看好曾為聖奪牌！林育信：盼有望拚奧運

MotoGP／收假後首戰「杜卡迪衛星隊穩拿冠亞軍」！英國站周六速報

南投村民受困2天急喊「遺體發臭了」　殯葬隊退冰30小時仍卡在原地

代表台灣摘金別具意義！許育修混雙再拚一金

地方熱門新聞

桃園60人食物中毒　全吃到這家麵包

高雄前鎮漁港81億元台南安平、將軍港3千萬

北斗鎮長補選　結果最快1730出爐

屏東YouBike台鐵3車站設站　8/4啟用

蔡宛秦：籲綠營用消滅柯文哲的積極度滅蚊

多處成災　許淑華：搶通道路為要務

女子險遭二度詐騙68萬元警逮獲詐欺車手

永康停車場驚見「上萬隻孑孓」遭重罰

68歲公僕退休！就服中心助他再就業

國民黨台南「正義成真」連線成立

桃園威天宮修建完成　8/5日舉辦祝壽暨安座

台南安平觀音亭觀音佛誕賴清德親臨祝壽

台南做工行善團繼續行「繕」助弱勢

朱漢堂去世　99輛4億元名車送葬

更多熱門

相關新聞

直升機明運物資支援南投　高雄桃源卻拒絕

直升機明運物資支援南投　高雄桃源卻拒絕

受到卡努颱風外圍環流影響，為南投縣仁愛鄉帶來致災降雨，多處道路中斷，導致部分村落對外斷聯，宛如孤島。內政部已計畫，將於6日調派直升機，運補南投縣所申請的2300公斤物資。另一方面，高雄「明霸克露便橋」又被沖毀，導致桃源區3個里也成為孤島狀態，但當地居民卻拒絕接受物資。

她目睹南豐村家園被埋　勸不走老母痛哭

她目睹南豐村家園被埋　勸不走老母痛哭

南投仁愛鄉2733戶停電　多處道路中斷

南投仁愛鄉2733戶停電　多處道路中斷

機車接駁洗腎病患下山　仁愛鄉10人受困

機車接駁洗腎病患下山　仁愛鄉10人受困

南投菁英村「男巡菜園失蹤1天」村民搜救

南投菁英村「男巡菜園失蹤1天」村民搜救

關鍵字：

南投洗腎林右昌

讀者迴響

熱門新聞

合意性交？網紅千字文爆黃先生

罕見吉日！今天觀世音菩薩得道日　5生肖超衰快拜

中南部山區防大豪雨　全台9區停班課

員工撞凹勞斯萊斯免賠　象董癌逝

黃子佼、NONO都交保！她揭「這1人恐全身而退」

越南法國麵包340人中毒　2病毒害的

她聞到發炎的味道　老闆火速住院

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

廬山後山驚傳多人受困！急需救援

八三夭「揪采子當嘉賓」粉氣炸！　婁峻碩罕見撂重話6字噹她

色人妻洗完澡傳裸照！綠帽夫崩潰

具俊曄放閃大S　「20年後重逢」催淚瞬間曝⋯他哭出來

他大便次數突變怪！醫一照見「整片散開」：半年後過世了

銀行員要人妻「當性奴」　1夜2次借3萬

苗栗苑裡成「水城」！　1植物人一度受困家中

更多

最夯影音

更多
熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上
小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

高宇蓁穩交5年男友「哪天想到就結婚」　終止炎亞綸代言沒求償：別落井下石

高宇蓁穩交5年男友「哪天想到就結婚」　終止炎亞綸代言沒求償：別落井下石

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面