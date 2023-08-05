豪雨道路中斷！南投受困8洗腎患者　林右昌心繫直接掌握處理

▲南投縣仁愛鄉因連日暴雨，導致鄉內多處路段發生坍方或土石流災情。（圖／公路總局提供）

記者郭世賢／綜合報導

受卡努颱風強勁西南氣流影響，南投縣仁愛鄉連日降下驚人暴雨，導致鄉內台14線、投83線等一系列重要道路發生坍方或遭土石流侵襲。 內部長長林右昌今（5日）晚間在臉書貼文表示，他最擔心南投受困災區8名洗腎患者，分別是萬豐村2位、春陽村4位及發祥村與大同村各1位，都已經直接掌握處理，總算可以稍為安心。

林右昌晚間在臉書貼文表示，今天下午工作會議後，他針對行政院長陳建仁指示重點，在中央災害應變中心召開專案小組會議，特別請交通部能增開工作面全力搶通主要道路，台14線的搶通是重點，埔里至霧社路段預計在5日晚上能夠搶通；而在投89線（力行產業道路）與投83線也有多處土石流情形發生，雖有鄉公所機具在作業，但進度較緩慢，將會待台14線搶通之後，協助南投縣政府加快作業。

▲目前洗腎患者南投縣春陽村4位、發祥村與大同村各1位。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專）

針對南投縣長許淑華提出，因山區道路中斷有9名洗腎患者待援，經請縣警察局與衛生單位多方查證聯繫後，最後釐清有1位重覆計算，實際待援助確認8位。由於縣府提供相關訊息並不完整，待援者的現況也不了解。因此，林右昌首先指示，要優先確認目前洗腎患者所在確實位置，才有辦法進行後續的處置；所幸在同仁合作之下，終於釐清是8位患者，分別是萬豐村2位、春陽村4位及發祥村與大同村各1位。

林右昌說，過不久，傳來好訊息，萬豐村2位已於今天下午自行下山並至埔基醫院完成洗腎；而春陽村4位患者則在縣警局協助下終於和村長聯繫上，也進一步確認4位民眾健康狀況無虞，後續集結到仁愛鄉衛生所，預計6日上午可後送下山洗腎。至於發祥村的全姓民眾，已回到部落，經洗腎診所護理師聯繫，確認健康無虞，同樣預計6日上午由國軍護送下山。

林右昌表示，至於最後1位大同村的張姓民眾，因為居住地非常偏遠，本來一直聯絡不上，所幸後來經仁愛分局派員與大同村村長一同前往尋找人在家中，現已將張民帶下山前往就醫。他說忙了一整天，雖然山上交通仍在搶修當中，不過原本最擔心的洗腎患者，都已經直接掌握處理，總算可以稍為安心。