雲林火速支援南投　張麗善急調救災工程團隊進駐協助搶修道路

記者陳弘修／台北報導

卡努颱風外圍環流挾帶豪雨重創南投縣仁愛鄉，為確認南投縣救災需求，雲林縣災害防救辦公室在張麗善縣長指示下，7日一早已派員至南投縣災害應變中心，與當地建立救災支援聯繫管道，下午縣府則是再度調了9部挖土機、鏟土機前往南投協助搶修道路，以利災後復原工作推動。

南投縣政府宣布仁愛鄉8日繼續停止上班、上課，對於不少聯外道路通通遭土石流衝斷，南投縣長許淑華打電話給鄰近各縣市首長請求人力進駐和機具支援，希望能夠盡快搶通道路，而雲林縣長張麗善在接到電話後也火速指示秘書長曾元煌邀集各局處召開協調會議，全力協助南投救災。

張麗善表示，她已派遣對於道路搶修最專業的工務處長汪令堯，並協調雲林縣內所有搶通道路機具業者，預計將派遣挖土機45型7台、挖土機120型14台、挖土機200型1台、鏟土機11台、3.5噸貨車3台，支援人力22人，立即前往搶修開通道路。

根據雲林縣政府最新發布的訊息，截至7日下午2點，已先進駐1組3部機具（120型挖土機丶200型挖土機、小山貓），晚上6點再支援2組6部機具。

雲林縣政府指出，明天(8/8)上午所有支援機具全數到位。雲林縣消防局也配置1名消防人力在南投縣應變中心調度聯絡、2名配合工務處於現場等待重機具。

對於颱風卡努外圍環流影響加上西南風，造成南投縣仁愛鄉暴雨釀災，鄉內仍有多處坍方、交通中斷，影響居民進出，張麗善也透過臉書表示，南投也是許多雲林人的生活圈的一部分，這次南投需要援助，一定火速支援。

另外，雲林縣消防局也表示，經過與南投縣災害應變中心聯繫後，南投縣表示目前暫時不需支援救災人力，但雲林縣消防局已做好相關整備，隨時待命出勤。