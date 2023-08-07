蔡英文南投勘災確認物資、搶修進度　交辦「3大救災重建工作」

▲總統蔡英文赴南投勘災。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

受卡努颱風外圍環流影響，南投縣仁愛鄉發生嚴重災情。總統蔡英文7日下午親赴南投勘災，瞭解災情現況、物資情形及搶修進度，並指示3大救災與重建工作。她強調，中央ㄧ定會全力協助地方，守護國人安全，讓受災區域盡快恢復。

蔡英文下午抵達南投後，先前往埔里謝緯紀念營地，聽取台灣基督長老教會及台灣原住民族賽德克族青年會說明仁愛鄉轄內各村救災物資分配與相關作業情形。

蔡英文感謝這次投入運送和籌募物資的所有夥伴，提供每個地方需要的物資。她肯定，台灣民間發揮組織力量，井然有序地提供物資，她對所有人員的辛勞再次表達謝意，並請大家注意自身安全。

隨後，蔡英文驅車前往公路總局進駐點南豐村加油站，聽取各相關單位報告災情現況與應變情形，瞭解搶修進度及後續災後復建策略與規劃。

蔡英文聽取完簡報後也進行裁示，首先感謝所有在第一線辛苦的工作夥伴，在最短的時間，做出最大的努力，讓整體復原工作持續進行，她要謝謝大家的努力，希望這項工作能儘快完成。

蔡英文表示，過去幾天，因為卡努颱風外圍環流的影響，南投仁愛鄉24小時累積雨量，一度破歷史紀錄，造成嚴重災情。昨天，行政院鄭文燦副院長、交通部王國材部長及內政部林右昌部長，都來到南投掌握災情，「中央一定會全力協助地方，進行救災及災後復原工作」。

蔡英文提到，稍早已前往謝緯紀念營地，了解物資狀況。而南豐村加油站這裡，遭到土石流淹沒、阻斷道路。現在，臺14 線埔霧公路南豐路段已經搶通，工作人員正在積極處理道路上的大量土石。

蔡英文進ㄧ步說，為了因應落石情況，每天清晨公路總局都會派員巡查路況，如果有道路受阻情況，會盡快排除；針對道路出現裂縫，也會盡速回填。她要感謝公路總局第二區養護工程處，因應颱風來襲，預先將機具進駐，並在災情發生後，漏夜搶修道路和巡查有無受困民眾。

蔡英文認為，接下來有三項工作，要請大家繼續全力執行。第一，務必盡速恢復臺14線、臺14甲線，讓縣府和鄉公所能夠進入部落搶修。目前，仁愛鄉重要聯外道路臺14 線，仍有部分坍塌狀況發生，交通部公路總局剛在簡報裡提到，現在正加快處理土方清運、沿線災點強固、交通安全維護等工作， 來加速復建工程。

▼總統蔡英文赴南投勘災。（圖／總統府提供）



另外，蔡英文說，投83、85、87、89線道路，也在持續搶修中，她請公路總局務必提供縣府必要協助。她也已經指示國軍中部第五作戰區，動員人員、機具、車輛配合，加快搶修的進度、協助各項勤務。

蔡英文表示，第二，務必先穩定仁愛鄉的民生需求，穩定供水、供電，穩定物資供給。道路搶通到哪裡，台電的同仁就會搶修到哪裡。搶通的部分，大部分都已修復電力，並持續進行復電工作。現在應該還有270多戶，需要後續加速處理。

蔡英文指出，各部落簡易自來水的系統損壞情況，關於民眾用水，除了提供礦泉水，請經濟部及內政部消防署，持續安排水車送水，也要盡快修復自來水系統。她說，目前，國防部和空勤總隊，透過空投，總共運送2.4噸的物資，並且以直升機載運、吊掛有就醫需求的病患，包括孕婦、洗腎及心臟病患者，都已經送醫。

至於無法空投的村莊，蔡英無說，經由車輛運送到仁愛鄉公所，陸續進行物資補充工作，後續民生物資會先送到謝緯紀念營地，並由鄉公所統籌發放。

在通訊部分，蔡英文說，交通部已經請中華電信先完成市話恢復，再完成行動電話基地台復話，中華電信也出動行動通訊車，讓部分災區的手機可以使用。

蔡英文說，第三，務必做好損害的補償與災後重建計畫，關於農損，行政院相關部會，農業部、原民會協助農損的調查跟補償，盡量「從速、從寬、從優」；至於災損部分，在縣府盤查道路、橋梁邊坡等基礎設施的修繕經費之後，行政院會全力支持，與地方政府一起做好災後重建。

▲▼總統蔡英文赴南投勘災。（圖／總統府提供）