豪雨重創南投！林右昌連2天挺進廬山災區　居民熱情鼓掌肯定

▲內政部長林右昌連2天挺進廬山災區。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專，下同）

記者郭世賢／綜合報導

受卡努颱風強勁西南氣流影響，南投縣仁愛鄉連日降下驚人暴雨，造成土石流災害。內政部長林右昌今（7日）下午1時10分再次抵達霧社搜救指揮中心，轉達蔡英文總統與陳建仁院長的關心，掌握目前救災狀況與最新進度，林右昌再次前進廬山溫泉區，在第一線了解受困民眾救援情形。居民熱情鼓掌肯定加油說「沒看過部長居然連續來2天。」

林右昌7日晚間在臉書貼文表示，今天一大早，空勤UH-60M型機從台中起飛，於上午7時45分完成運補雲鄉溫泉山莊300公斤、好柿到甜柿園200公斤，並成功吊掛雲鄉溫泉山莊1名47歲有心臟不適、胸悶及嘔吐情形的女患者。此外，也在近9時執行另1件醫療救援任務，趕赴仁愛鄉力行國小搭載1名90高齡的女姓心臟病患者及家屬後送就醫。

▲居民見到林右昌熱情鼓掌肯定加油「沒看過部長居然連續來2天」。

另外，在廬山溫泉現場上午11時30分左右，由消防署特搜隊與南投縣消防局於名廬溫泉飯店架設吊掛繩索，一方面將物資與台電工作人員運送過去，另一方面則是規劃將對岸受困的民眾，以吊跨方式救援出來。截至下午4時止，已撤出21位有意願撤離的受困民眾，並將3名前進受困區域搶災的台電人員接回。

在撤出的民眾中，有2位是新加坡來台旅遊的遊客，因2人的簽證將於8月8日到期，第一時間新加坡駐台辦事處也與我方取得聯繫，稍早已將2位平安救援出來。林右昌也特別指示，相關單位全力協助，今天下午就會將2位接駁下山，讓遊客平安順利返回新加坡。

▲林右昌7日下午1時10分再次抵達霧社搜救指揮中心。

林右昌指出，在合歡仙境民宿部分有9人，經營者是一對老夫婦，其餘7人是員工，今早派出台中與南投搜救隊翻山挺進，但目前因溪水高漲危險性很高，搜救同仁無法渡河，只能折返。目前已申請直升機執行吊掛作業正在執行中，晚點就會把2位老人家接出來。另在仁莊下平和部分，目前聯外道路已可供摩托車及小型車通行，今天搜救隊也順利撤出2位需要協助的民眾，分別為67歲女性及7歲女童。

林右昌表示，投89線預計今天可以搶通，我也建議南投縣府可以思考盡快派同仁進入週邊部落表達關心，畢竟民眾看到政府人員到達都會比較安心！他也在視察過程中，也特別與南投縣許淑華縣長通電話，建議在目前天候允許救災行動的狀況下，希望縣府能下令將山區不易進入接觸或進行補給地區的民眾盡量撤出安置，以維安全。因目前山區土石的含水量仍然很高，未來只要有降雨都有致災的風險。

此外，由於救援直升機勤務受山區天候影響很大，而且這個區域電線電纜很多，亦增加空勤任務的危險性，因此一定要盡量撤離以減少民眾再受困的可能性，而救援補給也絕對不能過度期待直升機。

林右昌說，今天在廬山溫泉現場，有很多居民看到他連續兩天來關心大家，都熱情的過來打招呼，給他和救災的同仁們熱情地鼓掌和加油！居民說「沒看過部長居然連續2天來的。」同仁也說「民眾的鼓勵和支持就是大家最大的動力，再辛苦也值得了！」