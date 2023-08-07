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社會 社會焦點 保障人權

小貨車才通過…力行產業道路「崩塌瞬間曝」！　馬路、護欄全消失

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

受卡努颱風外圍環流影響，西南氣流、豪雨狂襲南投縣仁愛鄉，連日暴雨造成仁愛鄉多處土石崩塌，阻斷道路。台14甲線轉進投89線力行產業道路1公里處，道路更隆起破裂，一輛小貨車冒險通過該處，車才剛離開不久，後方道路便瞬間崩塌，畫面相當驚人。

▲南投縣仁愛鄉力行產業道路崩落，瞬間畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲南投縣仁愛鄉力行產業道路崩落，瞬間畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

投89線道路受大量降雨和土石坍方影響，不少人車受困，還有送殯隊伍因無法將長輩大體送出火化而腐臭、被迫送回部落就地安葬的憾事。

南投縣政府指出，本次風災目前仍狀況不斷，除台14線埔霧公路觀音瀑布附近7日上午又發生路基下陷，目前正在搶修。而仁愛鄉投89線52K、靠近霧社路段，6日晚間再度崩落大量土石，雙向交通持續中斷。

南投縣府表示，目前仍屬颱風後續西南氣流影響期間，仁愛山區午後都會有大雨發生，加上4日屏東縣及台東縣連續2次地震，恐影響地質穩定，呼籲民眾勿前往受災地區。

▲南投縣仁愛鄉力行產業道路崩落，瞬間畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲南投縣仁愛鄉力行產業道路崩落，瞬間畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

透過影片可發現，原先在畫面左側的道路已破裂凹陷，一輛藍色小貨車冒險從畫面右側道路通過，不料，不久後該路段突然崩塌，短短幾秒鐘的時間，整片柏油路、護欄全都滑落邊坡，消失在視線當中，所幸當時並無人通過，否則後果不堪設想。

▲南投縣仁愛鄉力行產業道路崩落，瞬間畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲南投縣仁愛鄉力行產業道路崩落，瞬間畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

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