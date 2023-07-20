許淑華訪陸！末站考察寧波舟山港　邀陸胞來台泳渡日月潭

▲南投縣長許淑華赴陸助南投縣農會簽下逾10億元台幣農產品訂單，今赴寧波舟山港考察。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長許淑華率團赴陸參訪，今天前往寧波市舟山港考察，表示此行助南投縣農會簽下逾10 億元台幣農產品訂單後，未來將從舟山港輸入大陸，再銷往各省；許淑華認為，兩岸交流一定要持續，希望可循兩湖論壇模式，延續並擴大城市交流，也歡迎大陸朋友來台參加日月潭萬人泳渡、及茶博會活動，常往來才會親近。

許淑華一行人19日晚抵達寧波市，並拜會寧波市長湯飛帆；湯表示，寧波進口排名，台灣地區在前段班，南投更是寧波最常交流的地方，每年接待許多南投團客，寧波則連續6年參加南投燈會並佈燈，有關南投農產從寧波港進口大陸，他也請寧波市人民政府商務局全力協助。

許淑華表示，希望可循兩湖論壇模式，推動與寧波兩地的農業、體育、教育交流，感謝市長協助南投農產輸入大陸，以及寧波市朋友的接待，今日則前往寧波舟山港考察運作情形；許淑華說，舟山港貨運吞吐量世界第一，看到港灣週邊發展，她認為值得參考，台灣其他縣市如基隆港、高雄港、台中港等彼此都可以互相學習，隨後由南投企業東毓油壓董事長楊楨彬陪同參訪在寧波的新廠建設，許淑華也代為向寧波市人民政府反映廠房土地不夠的問題，獲得對方正面回應。

許淑華接受媒體訪問表示，這次大陸行短短5天，行程緊湊但收獲很多，看到大陸各方面的建設及發展，認為兩岸交流一定要持續，過去2年受疫情影響，經貿往來嚴重緊縮，但南投可以做為載體，以兩湖論壇為基礎，可以擴大城市之間交流；「我在台灣南投等你們。」許淑華說，台灣第一高山玉山在南投、第一湖泊日月潭在南投、最長的溪流濁水溪也在南投，今年南投有泳渡日月潭、世界茶業博會二個重大活動，兩岸要常來常往、多走動感情才會親。