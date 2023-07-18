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許淑華率縣府、議員團隊訪證嚴法師　邀請慈濟赴南投設醫院

▲南投縣長許淑華率縣府團隊拜訪證嚴法師，感謝慈濟長期照顧南投人。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華率縣府團隊拜訪證嚴法師，感謝慈濟長期照顧南投人。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長許淑華日前率縣府團隊前往花蓮慈濟基金會，拜訪證嚴法師，除感謝慈濟長期與縣府合作，隨時於急難或需要時提供協助，也為南投縣醫療尋求資源，盼能獲得慈濟幫忙，讓南投人得到更好的醫療照顧。

許淑華11日帶同縣府衛生局長陳南松及所屬團隊、民政處長林琦瑜遠赴花蓮，縣議員蔡孟娥、林儒暘、林憶如、唐曉棻、廖梓佑、簡峻庭、林友友、李洲忠、吳棋楠等人都一同前往，請託證嚴法師與慈濟提供醫療協助。

▲南投縣長許淑華率縣府團隊拜訪慈濟上人證嚴法師，感謝慈濟長期照顧南投人。（圖／南投縣政府提供）

陳南松在拜會時進行南投醫療資源簡報，表示南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮等四大次區域，目前6家急救責任醫院為中度或一般急救責任醫院，尚無重度急救責任醫院，除了整體醫護人力不足、床位數量遠低於全國各縣市，也沒有醫學中心等級的大型醫院；縣府基於健康平等及公平正義原則，於5月份行文衛生福利部，建請放寬醫療法有關次區域相關規定，以利南投設置大型醫院，目前也已公告南投市茄苳腳段一處21公頃腹地為大型醫院預定地，邀請慈濟醫院規劃設院南投，照顧南投鄉親。

▲南投縣長許淑華率縣府團隊拜訪慈濟上人證嚴法師，感謝慈濟長期照顧南投人。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，縣府每年都有活動與慈濟合作辦理，疫情期間慈濟更提供人力與場地協助施打疫苗，可說是縣府最重要的好伙伴，而南投縣醫療資源長期不足，希望透過慈濟醫院提供專業人員協助；對此，證嚴法師也交待師兄師姐全力協助，後續縣府衛生局將與慈濟聯繫討論相關細節，在人力及設備上針對需要的資源進行盤點，希望未來持續保持良好的合作關係。

隨行的縣議員們也表示，期盼未來有機會見到慈濟醫院進駐南投，提升南投的醫療品質，一起保護縣民的生命財產安全，讓南投人無須再遠赴其他縣市就醫。

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