浙江省委書記易煉紅與許淑華會面：願與南投進一步深化交流合作

▲南投縣長許淑華率參訪團代表與浙江省委書記易煉紅會面。（圖／翻攝浙江衛視，下同）

記者魏有德／綜合報導

南投縣長許淑華15日率團前往浙江杭州參加「兩湖論壇」，身為東道主的浙江省委書記易煉紅16日與許淑華一行人會面，這也是易煉紅2023年見到的第一位來自台灣的縣長。易煉紅表示，浙江願與南投一起攜手以農業合作為重點領域、兩地青年為重點群體、人文交流為重點渠道進一步深化交流合作，促進浙台兩地融合發展。

《浙江日報》報導，7月16日，浙江省委書記易煉紅在杭州會見了台灣南投縣縣長許淑華一行。易煉紅代表浙江省委、省政府和6500多萬浙江人民對許淑華一行的到來表示歡迎，並對許淑華認同「九二共識」、推動兩地傳統友誼和合作交流表示讚賞。

據了解，易煉紅在2023年已先後與台灣工業總會理事長苗豐強、國民黨前副主席蔣孝嚴等參訪團會面，許淑華則是首位與易煉紅會面的「縣長」。

許淑華在會面時提到，兩岸一家親，兩岸人民心心相印，「希望聚焦農業、文化、經貿、教育等領域，促進南投和浙江兩地加強交流、拓展合作，為兩地人民帶來更多福祉，共同推動兩岸融合發展取得更大成果。」

許淑華此行帶領約300餘人的參訪團，主要是參加「西湖・日月潭」兩湖論壇，此外，她還重點推薦了來自南投的好茶，在論壇上簽訂了4年銷售4000萬元人民幣（約1.72億元新台幣）的南投茶葉銷售協議。