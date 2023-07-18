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大陸 大陸焦點 特派現場

叫車如開盲盒　寧波8網約車平台遭下架

▲▼浙江寧波公路與運輸管理中心於12日，對8家網約車平台發出臨時下架的通知函。（圖／翻攝微博）

▲浙江寧波公路與運輸管理中心於12日，對8家網約車平台發出臨時下架的通知函。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

中國大陸網約車近年來成為大眾出行的選擇，隨著競爭激烈，許多問題也開始浮現。浙江寧波公路與運輸管理中心於12日，對8家網約車平台發出臨時下架的通知函，曾經使用過平台的民眾表示，就像開盲盒，你永遠不知道來接你的人是到底怎麼樣。

網約車聚合平台是基於互聯網技術，將多個網約車服務提供商的車輛資源通過統一平台聚合起來，聚合平台本身不直接提供網約車服務，而是將其它平台的信息展示給用戶，為其它網約車平台公司提供流量入口。

▲▼浙江寧波公路與運輸管理中心於12日，對8家網約車平台發出臨時下架的通知函。（圖／翻攝微博）

據《中國新聞週刊》報導，江寧波公路與運輸管理中心於12日對神州優車、365bus、安安用車、逸乘出行、藍道出行、首汽約車、旅程約車、攜華出行發出臨時下架的通知函。

被下架的平台因其經營者已不具備線下服務能力，經營條件與許可條件不符，且拒不整改，因此被實施臨時下架處理，有的則是未按規定上傳信息，且車輛信息、駕駛員、訂單、乘客評價等信息與實際情況嚴重不符，被要求整改。

曾經使用過平台的李從表示，她在網約車聚合平台叫了車，發現行駛來的車子狀態不佳，打聽後才知道車子性能出了故障，卻還沒去修。她還說，上面很多公司來自於第三方網約車服務商，大部分她從未聽說過。每次打開叫車畫面，系統已經自動勾選多家網約車公司，她也不確定最後會是哪家接，「就像開盲盒，你永遠不知道來接你的人是到底怎麼樣。」

報導指出，由於聚合平台並沒有自己的車輛和司機，而是通過第三方資源來實現出行服務，導致司機可能無法遵守平台和公司制定的規章制度。因此，有聲音認為平台「准入門檻低、網約車司機收入不穩定」等問題一直飽受詬病。

鑑於網約車平台亂象，中國有一些地方像山西省、貴州省、浙江省等開始加強聚合平台管理的規定，同時做出整治網約車行業專項行動。

國家發改委綜合交通運輸所城市交通中心主任程世東認為，不管是基於政府行業主管部門要求，還是出於促進行業健康發展的考慮，聚合平台都應主動採取措施，努力推動合規劃。

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