「兩湖論壇」南投茶葉預計獲10.25億訂單　首批4億簽約

▲南投縣長許淑華（中）「登陸」行銷南投茶葉，由杭州市長姚高員（右）見證簽下4億元採購合約。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

第15屆西湖・日月潭「兩湖論壇」今日於中國大陸杭州市登場，南投縣長許淑華除率領縣內各界重要人士前往交流，也替南投農產品開拓市場，成功取得新台幣10.25億茶葉訂單，第一批訂單4億元也順利簽下合約，銷售金額遠遠超出南投世界茶業博覽會。

縣政府指出，本次兩湖論壇參加人數超過300人，開幕啟動儀式後，在縣長許淑華及杭州市長姚高員等來賓共同見證下，南投由縣農會總幹事曾明瑞代表與簽下4億元茶葉訂單，合作對象包括福藝堂茶葉集團、韶傾科技公司各2億元，是近年來兩岸最大一筆茶葉銷售案，讓與會的南投青農、農會代表都非常開心。

▲▼第15屆兩湖論壇今天登場。（圖／南投縣政府提供）

曾明瑞表示，南投的烏龍茶、紅茶在大陸很受歡迎，農會積極行銷，也感謝縣政府團隊協助，讓南投好茶飄香對岸；而南投世界茶業博覽會於109年的茶葉銷售成績是1.2億元、111年約1.6億元，這次縣府團隊到杭州一簽約就有4億元，許淑華一行人將繼續前往湖州及寧波等地推廣南投茶葉，預計再拿下6億2千5百萬元訂單，此次出行總簽約金額將超過10億元。

▲南投縣長許淑華「登陸」行銷南投茶葉，訂單總額上看10億2千5百萬元。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，持續15年的兩湖論壇是兩岸城市交流最佳典範，在秉持互信、互惠、互利的原則上，全力推動杭州與南投教育、文化、環保、農業、衛生及觀光旅遊等各領域的實質交流 ，特別是這次兩湖論壇以「茶香飄兩湖、攜手謀福祉」為主題，最開心的事就是讓「南投茶擴大登陸行銷」，除了首站在杭州就簽下4億元的大訂單，針對南投茶葉在對岸銷售的溯源機制、聯合識別、推廣分級、杭州茶葉南投館擴建等議題，都進行非常深入的討論，她也很樂意為南投茶農和農產品代言，打開更大市場。