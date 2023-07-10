「音樂、微醺、野餐、熱氣球」　斗六夏日微醺音樂祭7／29登場

▲斗六夏日微醺音樂祭融合了音樂、美食和娛樂。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

進入炎夏，斗六市公所將於7月29日於斗六膨鼠森林公園辦理雲林山線首場音樂祭。「2023斗六夏日微醺音樂祭」係以「音樂、微醺、野餐」為主題，從午後的草地野餐派對到夜間的微醺音樂一路chill到晚，現場除知名樂團及藝人進行演出，周邊還有微醺市集、微醺遊戲屋及熱氣球展，期待掀起新浪潮。

雲林縣長張麗善指出，盛夏時光雲林正火熱，雲林縣政府規劃許多活動，就是要讓民眾chill一夏，不只是本月29日山線將迎來2023斗六夏日微醺音樂祭，另2023雲林海洋音樂祭也將於7月29、30日、8月5、6日連續兩周末在四湖三條崙海水浴場隆重登場。

▲音樂祭活動規劃了野餐套組供民眾線上預訂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，非常感謝斗六市公所團隊用心規劃，今年暑假於家喻戶曉、全國有知名度的膨鼠森林公園舉行大型夏日音樂祭活動，邀請全國各地鄉親好朋友，利用7月29日下午三點到晚上九點半，親子同樂，共享美好夏日時光。

斗六市長林聖爵表示，斗六市公所、雲林縣政府、斗六市民代表會共同舉辦首場音樂祭，更是雲林山線有史以來最大型音樂活動，斗六夏日微醺音樂祭融合了音樂、美食和娛樂，希望透過類比如墾丁音樂季大型活動舉辦，吸引全台灣年輕人朋友到雲林、來斗六，帶動當地觀光。林聖爵提醒，未成年請勿飲酒，且喝酒不開車，開車不喝酒，活動當天也都有計程車及代駕服務的配套措施，歡迎市民朋友多加利用。

▲斗六市公所、雲林縣政府、斗六市民代表會共同舉辦首場音樂祭，更是雲林山線有史以來最大型音樂活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

主辦單位說明，音樂祭活動規劃了野餐套組供民眾線上預訂，餐點內容有斗六白糖粿、德成餅舖蜂巢餅、斗六炊仔飯、豪傳說雞排、臺米菜飯、溝垻清涼冰店冰餅、MISS 蔬馬鈴薯泥輕食沙拉、啵棒 bopan 爽感水果茶等在地美食，開放預訂期間為 7月10日上午11時至7月20日中午12時止，民眾只要預購1份套餐，即可獲得膨膨琪琪限量野餐墊一份。

2023斗六夏日微醺音樂祭活動主舞台，邀請到最具台味的獨立搖滾樂團-美秀集團、馬念先、原子邦妮以及大嘻哈時代2人氣歌手阿夫 Suhf、E1and、Majin、BARDI 輪番演出；副舞台區有聲吶人聲樂團、LEO 37和阿曼帶來精彩的音樂表演，周邊打造超 chill 草地野餐派對，民眾可以一邊野餐一邊聽音樂；另外微醺遊戲屋讓民眾有機會獲得斗六音樂祭限定精釀啤酒；傍晚還有風靡大小朋友的熱氣球展首次亮相，讓市民朋友們一路從下午chill到晚上。

▲林聖爵提醒，未成年請勿飲酒，且喝酒不開車，開車不喝酒，活動當天也都有計程車及代駕服務的配套措施，歡迎市民朋友多加利用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。