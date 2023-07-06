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手工甜品店開發「青蛙蛋糕」！整隻帶皮上桌　饕客一試成主顧

▲「青蛙蛋糕」以特製沙拉搭蛋糕體，架上帶皮青蛙後繽紛裝飾，不只吸睛，口味更獲饕客肯定。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲「青蛙蛋糕」以特製沙拉搭蛋糕體，架上帶皮青蛙後繽紛裝飾，不只吸睛，口味更獲饕客肯定。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近期陸續有餐飲業者推出以青蛙當作食材而製成各式料理，引起網友熱議及網美部落客嚐鮮，刮起一陣獵奇炫風，但在雲林縣青蛙美食可不侷限於餐食類，北港一家咖啡手工甜品店在2年前即開發出「青蛙蛋糕」，以特製沙拉搭配戚風蛋糕再架上帶皮青蛙，繽紛裝飾後不只吸睛！口味上更是饕客指定的隱藏版美食。

北港這家咖啡手工甜品店《手厚商號》隱身在華興街小巷弄中，業者蘇峯毅受訪表示，2年前因為朋友生日向他提出希望能有個不一樣並須具有特色的蛋糕，於是便有了「青蛙蛋糕」的誕生。為了搭配青蛙所以使用水煮蛋、番茄、馬鈴薯拌進特製醬料成泥作餡，與戚風蛋糕加疊後外表裹上特調鹹奶油，架上調味煮熟的帶皮青蛙再以甜椒、九層塔等食材裝飾而成。

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▲「青蛙蛋糕」以特製沙拉搭蛋糕體，架上帶皮青蛙後繽紛裝飾，不只吸睛，口味更獲饕客肯定。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲青蛙料理對「笨港人」一點都不陌生，鱔魚與青蛙料理在北港鎮除了具有特色性之外，其實更有飲水思源文化記憶。（圖／記者蔡佩旻攝）

38歲的老闆蘇峯毅是土生土長在地人，他說，青蛙料理對「笨港人」一點都不陌生，早期物資匱乏年代，高價的鰻魚與雞肉都是鄉村人碰不得的食材，而以一般田間常見的鱔魚代替鰻魚、青蛙代替雞肉來獲得相等的營養，鱔魚與青蛙料理在北港鎮除了具有特色性之外，其實更有飲水思源文化記憶，歷經年代日換星移下，其實也有在地人不敢吃青蛙的。

▲「青蛙蛋糕」以特製沙拉搭蛋糕體，架上帶皮青蛙後繽紛裝飾，不只吸睛，口味更獲饕客肯定。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲特製馬鈴薯泥為餡，裹上特調鹹奶油，架上調味煮熟的帶皮青蛙加上最對味的九層塔，成為特色美食。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇峯毅受訪表示，研發出青蛙蛋糕後其實並沒有將此產品列入菜單，因為需要準備的食材較多必須預約才能備料，2年來所販售出的十多個，大多都是有吃過再特地回來訂購的老饕，客源來自北中南都有，不少是因為好奇而一試成主顧的，蘇峯毅說，其實1年前曾有日本NHK節目跨海採訪，但因青蛙蛋糕在製作上較為繁複，所以相當低調沒有特別宣傳。

▲「青蛙蛋糕」以特製沙拉搭蛋糕體，架上帶皮青蛙後繽紛裝飾，不只吸睛，口味更獲饕客肯定。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲「青蛙蛋糕」以特製沙拉搭蛋糕體，架上帶皮青蛙後繽紛裝飾，不只吸睛，口味更獲饕客肯定。（圖／記者蔡佩旻攝）

《手厚商號》主打甜品其實是不含泡打粉的荷蘭寶貝鬆餅與千層捲。喜愛甜點創作的他對於客製化可說是信手捻來，因為父親的一句玩笑話「肉也能做蛋糕吧！」便在父親生日製作出松露牛排蛋糕，一度以為長輩會不敢吃，沒想到一掀開立刻遭到秒殺分食，愛吃肉的父親大呼「驚為天人」，所以這款鹹糕點也就默默成為了隱藏版菜單中的一員。對手藝很有信心的蘇峯毅笑道「《手厚商號》歡迎饕客們來體驗與挑戰」。

▲「青蛙蛋糕」以特製沙拉搭蛋糕體，架上帶皮青蛙後繽紛裝飾，不只吸睛，口味更獲饕客肯定。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲《手厚商號》第二款青蛙特典，創意來自喜歡吃青蛙的客人，許願客製出「蛙蛙荷蘭寶貝鬆餅」也難不倒蘇峯毅。（圖／手厚商號提供）

▲「青蛙蛋糕」以特製沙拉搭蛋糕體，架上帶皮青蛙後繽紛裝飾，不只吸睛，口味更獲饕客肯定。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲《手厚商號》主打甜品其實是不含泡打粉的荷蘭寶貝鬆餅與千層捲。（圖／手厚商號提供）

▲「青蛙蛋糕」以特製沙拉搭蛋糕體，架上帶皮青蛙後繽紛裝飾，不只吸睛，口味更獲饕客肯定。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲因為父親的玩笑話製作出「松露牛排蛋糕」，獲得驚為天人超好吃的評價。（圖／手厚商號提供）

▲「青蛙蛋糕」以特製沙拉搭蛋糕體，架上帶皮青蛙後繽紛裝飾，不只吸睛，口味更獲饕客肯定。（圖／記者蔡佩旻攝） 

▲北港這家咖啡手工甜品店《手厚商號》隱身在華興街小巷弄中。（圖／記者蔡佩旻攝）

 
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