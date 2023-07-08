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睽違4年！福興宮夏令營回歸　學童媽媽樂壞：享受短暫的寧靜

▲睽違四年的福興宮夏季成長營重磅回歸，今年將帶領孩子們走訪延平老街，並前往西螺農工牧場與動物親密互動，讓他們在暑假留下美好難忘的回憶。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲福興夏令營於今日熱鬧開營，並邀請西螺鎮長廖秋萍擔任榮譽營長，將在2天的活動讓小學員在暑假留下美好難忘的回憶。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

廟宇不只有信仰文化更要能傳承，雲林西螺福興宮在今年盛暑迎來第30屆「福興太平媽成長營」，透過活潑的營隊活動讓孩子到廟裡，學習、交朋友深獲家長與學童喜愛。福興夏令營於今（8）日熱鬧開營，並邀請西螺鎮長廖秋萍擔任榮譽營長，將在2天的活動讓小學員在暑假留下美好難忘的回憶。

福興太平媽成長營在寒假辦理冬令營、暑假安排夏令營，已經維持10多年，活動內容包括手做美勞、認識鄉土地理、氣候和科學，以及團體合作解開密室之謎的闖關遊戲等等，每年成長營主題都不一樣，第一天夜晚有營火晚會小劇場、第二天健康戶外活動，活動期間更安排專業醫療團協助一切護理需求，完善的環境受到家長肯定，每年開團即秒殺。

學員蔡姓家長指出，孩子是在冬天首次參加，因為課程活潑易理解很快融入混齡團體，回到家談起在營隊的經歷都很開心，也直說還要再參加，準備報名時就深怕錯過報名、或搶不到名額，這裡除了空間安全還有大甲媽醫療團協助傷護，讓我們很放心把孩子交給營隊，第一天接孩子的時間是晚上9點，一整天的時間媽媽也可以度小假。

▲睽違四年的福興宮夏季成長營重磅回歸，今年將帶領孩子們走訪延平老街，並前往西螺農工牧場與動物親密互動，讓他們在暑假留下美好難忘的回憶。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲睽違四年的福興宮夏季成長營重磅回歸，寬敞的活動空間與完善的課程準備讓家長安心將孩子交給營隊。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮長廖秋萍表示，今年營隊以「福興偵探事務所」為主題，讓孩子們將化身為小偵探，展開探險之旅，再經由雲科大、虎科大學生們所組成的營隊成員帶領學員深入延平老街，認識螺陽特有的文化與傳統，為孩子們展示豐富的歷史與傳統工藝，更認識西螺街媽祖宮「福興宮」作為濁水溪兩岸信仰中心的重要性。

▲睽違四年的福興宮夏季成長營重磅回歸，今年將帶領孩子們走訪延平老街，並前往西螺農工牧場與動物親密互動，讓他們在暑假留下美好難忘的回憶。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲每一屆的「福興宮夏令營」都由負責營隊的大學生發揮創意規畫執行，不僅提供有趣且豐富的活動，更致力於為孩子們打造美好的回憶。（圖／記者蔡佩旻攝）

成長營總召張嘉祐說明，除了文化之旅，今年還結合生態教育，讓孩子們到西螺農工的牧場參訪，近距離接觸各種動物，有機會與牛犢、小豬仔和其他可愛的動物們互動，並學習如何與牠們建立友善的關係。這將是一個令孩子們愉快且富有啟發性的體驗，培養他們對自然界和動物的關愛與尊重。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，4年來夏季均逢疫情高峰停辦，今終於迎來防疫解封恢復夏令營辦理，每一屆的「福興宮夏令營」都由負責營隊的大學生發揮創意規畫執行，不僅提供有趣且豐富的活動，更致力於為孩子們打造美好的回憶，讓孩子們在玩樂中學習，並讓太平媽祖的信仰文化向下扎根，力求永續傳承。

▲睽違四年的福興宮夏季成長營重磅回歸，今年將帶領孩子們走訪延平老街，並前往西螺農工牧場與動物親密互動，讓他們在暑假留下美好難忘的回憶。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲睽違四年的福興宮夏季成長營重磅回歸，課程活潑易理解很快融入混齡團體。（圖／記者蔡佩旻攝）

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