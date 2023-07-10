【廣編】2023斗六夏日微醺音樂祭！Super dope Super chill即將登場

▲雲林山線首場音樂祭即將在7/29舉辦，從午後的草地野餐派對到夜間的微醺音樂祭，要讓民眾一路chill到晚。

圖、文／雲林縣斗六市公所提供

雲林山線首場音樂祭即將在7月29日(六)下午三時於斗六膨鼠森林公園熱鬧登場，以「音樂、微醺、野餐」為主題，活動邀請了知名樂團及藝人進行演出，周邊還有微醺市集、微醺遊戲屋及熱氣球展，將掀起雲林山線地區的新浪潮。

本次音樂祭活動主舞台，邀請到最具台味的獨立搖滾樂團-美秀集團、馬念先、原子邦妮以及大嘻哈時代2人氣歌手阿夫Suhf、E1and、Majin、BARDI輪番演出；副舞台區有聲吶人聲樂團、LEO 37和阿曼帶來精彩的音樂表演，周邊打造超chill草地野餐派對，民眾可以一邊野餐一邊聽音樂，讓市民朋友們一路從下午chill到晚上。

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活動還規劃了野餐套組供民眾線上預訂，餐點內容有斗六白糖粿、德成餅舖蜂巢餅、斗六炊仔飯、豪傳說雞排、臺米菜飯、溝垻清涼冰店冰餅、MISS蔬馬鈴薯泥輕食沙拉、啵棒bopan爽感水果茶等在地美食，開放預訂期間為7月10日上午11時至7月20日中午12時止，民眾只要預購1份套餐，即可獲得膨膨琪琪限量野餐墊一份。

斗六市長林聖爵表示，這是斗六首次舉辦大型音樂活動，更是雲林山線首場音樂祭，邀請市民朋友和全國各地的民眾一起來膨鼠森林公園chill嗨嗨；同時也不忘提醒，未成年請勿飲酒，且喝酒不開車，開車不喝酒，活動當天也都有計程車及代駕服務的配套措施，歡迎市民朋友多加利用。

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