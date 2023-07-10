　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】2023斗六夏日微醺音樂祭！Super dope Super chill即將登場

▲▼雲林,山線,音樂祭,雲林縣,斗六市,夏日,微醺,美秀集團,馬念先,原子邦妮,大嘻哈時代,林聖爵。（圖／雲林縣斗六市公所提供）

▲雲林山線首場音樂祭即將在7/29舉辦，從午後的草地野餐派對到夜間的微醺音樂祭，要讓民眾一路chill到晚。

圖、文／雲林縣斗六市公所提供

雲林山線首場音樂祭即將在7月29日(六)下午三時於斗六膨鼠森林公園熱鬧登場，以「音樂、微醺、野餐」為主題，活動邀請了知名樂團及藝人進行演出，周邊還有微醺市集、微醺遊戲屋及熱氣球展，將掀起雲林山線地區的新浪潮。

本次音樂祭活動主舞台，邀請到最具台味的獨立搖滾樂團-美秀集團、馬念先、原子邦妮以及大嘻哈時代2人氣歌手阿夫Suhf、E1and、Majin、BARDI輪番演出；副舞台區有聲吶人聲樂團、LEO 37和阿曼帶來精彩的音樂表演，周邊打造超chill草地野餐派對，民眾可以一邊野餐一邊聽音樂，讓市民朋友們一路從下午chill到晚上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動還規劃了野餐套組供民眾線上預訂，餐點內容有斗六白糖粿、德成餅舖蜂巢餅、斗六炊仔飯、豪傳說雞排、臺米菜飯、溝垻清涼冰店冰餅、MISS蔬馬鈴薯泥輕食沙拉、啵棒bopan爽感水果茶等在地美食，開放預訂期間為7月10日上午11時至7月20日中午12時止，民眾只要預購1份套餐，即可獲得膨膨琪琪限量野餐墊一份。

斗六市長林聖爵表示，這是斗六首次舉辦大型音樂活動，更是雲林山線首場音樂祭，邀請市民朋友和全國各地的民眾一起來膨鼠森林公園chill嗨嗨；同時也不忘提醒，未成年請勿飲酒，且喝酒不開車，開車不喝酒，活動當天也都有計程車及代駕服務的配套措施，歡迎市民朋友多加利用。

相關精彩活動請上「斗六市公所」臉書粉絲專頁，或上「2023 斗六夏日微醺音樂祭」粉絲專頁(https://reurl.cc/ZW4xbQ)掌握最新資訊。

ET快訊
4大專院校退場！　解除全體董事重組
快訊／安倍晉三遺孀17日訪台！　將與蔡英文會面
人妻搞上婚禮禮賓！　一夜情「一發中獎」
快訊／失蹤37天　28歲男遺體找到了
柯文哲辦公室還原「申請演唱會過程」　因政治人物身份被擋
92歲翁疑妻帶老王躲房內　雙管獵槍開轟！妻大腿腹部中彈
快訊／劇烈大雷雨開轟1地！警戒1小時
快訊／台大生「化學實驗失手」！　手臂燙傷、頭髮燒焦
快訊／要降溫了！11縣市大雨特報　雨下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

結合古蹟建築及藝文特色　雲林縣推廉政教育親子活動

林昭亮否認性騷⋯妻也辭執行長！音樂節再發聲明：對不公義零容忍

東方、明道、環球、大同技術學院4校退場　教部重組董事會

林昭亮被指控性騷擾　親PO文致歉「從未試圖讓人不自在」

快訊／劇烈大雷雨開轟1地！警戒1小時　防冰雹、雷擊

沒3C時代「暑假怎麼過？」掀回憶殺　網讚充實：比現在好玩

地表10萬年最高溫！彭啟明預測8月底前會再創新高　氣象局展望出爐

好市多試吃被瞪！他怒咒店員「眼睛被挖」　網卻歪樓這1點：貴庚？

快訊／要降溫了！11縣市大雨特報　雨下到晚上

【廣編】2023斗六夏日微醺音樂祭！Super dope Super chill即將登場

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

女客控超商討收執聯被飆罵　店員疑不滿她態度失控暴走

台北電影節／林柏宏展歌喉...一開口：完蛋了！　張鈞甯自嘲沒才華..柯震東「準備發文XD」

瘦子脫了！萬人打水仗超嗨　頑童合體大淵狂噴回去ＸD

林昭亮否認性騷⋯妻也辭執行長！音樂節再發聲明：對不公義零容忍

東方、明道、環球、大同技術學院4校退場　教部重組董事會

林昭亮被指控性騷擾　親PO文致歉「從未試圖讓人不自在」

快訊／劇烈大雷雨開轟1地！警戒1小時　防冰雹、雷擊

沒3C時代「暑假怎麼過？」掀回憶殺　網讚充實：比現在好玩

地表10萬年最高溫！彭啟明預測8月底前會再創新高　氣象局展望出爐

好市多試吃被瞪！他怒咒店員「眼睛被挖」　網卻歪樓這1點：貴庚？

快訊／要降溫了！11縣市大雨特報　雨下到晚上

【廣編】2023斗六夏日微醺音樂祭！Super dope Super chill即將登場

兒遭砂石車輾斃！父淚吐離奇1幕「他回來了？」　遺體化妝師鼻酸

被麵耽誤的台南滷味！正宗四川味「辣椒麵＋孜然」又香又麻

萬海H1營收年減67％　3因素回穩有助下半年正向發展

51歲女星「母子戀5年」！小17歲尪爆「2周沒回家」　婚姻現況曝

放暑假回家…22歲男大生來不及閃！猛撞右轉車「噴飛30m」慘死

環保署強闖協和電廠四接環評　國民黨團：蔡政府不是說不缺電？

韓團簽名會「粉絲遭工作人員摸胸搜身」！公司緊急道歉難止血…股價暴跌7%

對哈登「喊賣我」很失望　恩比德喊話：希望他回來一起奪冠

陳凱倫當年任意引退震驚棒壇　網怒：竟是性侵未遂

太閃了！孫藝真回國穿搭隱藏小巧思　隔空想念玄彬網友要瞎了

柯文哲借北流遭拒引用「太監說」　他示警音樂人：這人恐成為總統

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

獨／花蓮外海將有規模8↑強震！學者預警：地震伴海嘯「如同311」

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

UNIQLO「免費好康」被挖出

快訊／國家警報響！06：11規模5.2地震　最大震度4級

家長裝密錄器偷拍　幼師傷心離職

校花女友太可愛！男不敢色色：怕玷汙她

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

吃光2桶飯還負評　北科大學生願道歉

今雨區擴大！明防大雷雨　最新成颱機率曝

降溫了！11縣市大雨特報　雨下到晚上

暑假飛東京「5天4夜機+酒」才2萬！　達人吃驚

狂嗑白飯刷負評遭炎上！北科大學生夜奔熱炒店道歉：已解開誤會

營隊聚餐掀「白飯之亂」　北科大學生再道歉：下次會先預約

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

更多熱門

相關新聞

雲林縣本周雜草火警暴增2.6倍

雲林縣本周雜草火警暴增2.6倍

美國國家預測中心與緬因大學數據顯示，全球平均每日氣溫在6日攀升至攝氏37.23度，連續4天寫下最高溫紀錄。受到連日高溫、乾燥影響，雜草火警頻傳，今（8）日就獲報5起火警，消防員頂著高溫背負重裝疲於奔命。據雲林縣消防局統計，7月至今接獲57起雜草火警通報，比去年同期多了2.6倍。

福興宮夏令營回歸　學童媽媽樂壞

福興宮夏令營回歸　學童媽媽樂壞

錄取台大！土庫商工吳怡萱盼成空間實踐者

錄取台大！土庫商工吳怡萱盼成空間實踐者

雲林阿甘薯叔+虎尾花生+西螺米赴星超市

雲林阿甘薯叔+虎尾花生+西螺米赴星超市

雲林消滅病媒蚊開戰！化學兵助清消　

雲林消滅病媒蚊開戰！化學兵助清消　

關鍵字：

雲林山線音樂祭雲林縣斗六市夏日微醺美秀集團馬念先原子邦妮大嘻哈時代林聖爵

讀者迴響

熱門新聞

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

一早「帳戶突多出3萬」　他爽曬截圖！PTT大洗版

獨／花蓮外海將有規模8↑強震！學者預警：地震伴海嘯「如同311」

逛百貨遭2小兄弟「重捶胸部」　OL崩潰發文控訴

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

網刷整排「王小姐是對的」本尊照曝光

柯震東突PO「李毓芬20秒片」！

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

獨／林靖恩秒賣社區曝光　歷史成交價換算「至少可住27年飯店」

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

UNIQLO「免費好康」被挖出

更多

最夯影音

更多
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面