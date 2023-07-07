土木及建築群榜首　土庫商工吳怡萱盼成「美好空間實踐者」

▲吳怡萱為土庫商工創校54年來第一位全國榜首暨第一位應屆考上台大的學生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林土庫商工今年建築科應屆畢業生吳怡萱以統測75滿級分全國土木及建築群榜首的優秀成績參加四技二專甄選入學，甄選結果出爐，順利錄取台灣大學土木工程學系，為土庫商工創校54年來第一位全國榜首暨第一位應屆考上台大的學生。

吳怡萱的導師黃于哲指出，吳怡萱相當自律，三年期間在每一學科、每一專業科目，都保持第一，更在統測每個考科都拿到15級分，專二更考到滿分，終以總分659奪下全國土木及建築群榜首，吳怡萱除了學科與檢定成績優異，在語文與體育類比賽也極為出色，是難得的五育均優學生。

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吳怡萱3年前國中教育會考數學和自然A++，英文A+，再加上美展全國第一名的佳績，決定選擇有興趣、離家近的土庫商工建築科。吳怡萱表示，選擇高職可以更自由地安排自己的時間，在高中階段能擁有更多的時間探索自我，按照自己的步調讀書同時兼顧其他休閒娛樂，最後一樣能考上好的大學，如今錄取台大土木，驗證她當初抉擇正確。

吳怡萱在填推甄志願時，面臨「土木」和「建築」兩個科系之間的抉擇，最後選擇台大土木，一方面是因為台大頂尖的學習環境，另一方面也是想將自己擅長的美學素養帶入工程，讓建築不僅安全穩定，更能成為有品質的生活空間，期許自己能成為「美好空間的實踐者」，將來能為提升台灣建築美感貢獻一己之力。

代理校長趙偉全指出，土庫商工一直以來專注技職教育，全校教師傾力培育出許多商管、廣告設計及建築群科的優秀學生，吳怡萱是土庫商工的光榮與驕傲，她以行動證明「選技職、好好讀、有前途」，只要專注學習，技職生也能擁有康莊大道。