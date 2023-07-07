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雲林農產新品項熱銷　阿甘薯叔+虎尾花生+西螺米赴星國超市

▲張麗善4月率團參加新加坡食品展並拜會當地通路業者，推介優質農特產，成功新增葉菜、牛番茄訂單，更將水林番薯與虎尾花生加工品、西螺西螺米上架新加坡超市。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善4月率團參加新加坡食品展並拜會當地通路業者，推介優質農特產，成功新增葉菜、牛番茄訂單，更將水林番薯與虎尾花生加工品、西螺西螺米上架新加坡超市。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府針對農產品外銷持續推展，今（7）日於西螺展鮮公司舉行農特產外銷封櫃記者會，縣長張麗善、展鮮公司董事長鍾建展、宜捷威公司總經理林延蓉及農業處長魏勝德西螺農會總幹事廖錦富、虎尾鎮農會總幹事蔡武吉及阿甘薯叔創辦人蘇嘉益等人，共同為即將出口的農特產封櫃。

雲林縣長張麗善表示，今年4月縣府率團前往參加新加坡食品展並拜會當地通路業者，推介縣內優質農特產品，今天是展現媒合的成果。因品質優良、供貨穩定深受新加坡超市集團的青睞，突破農特產品項，不僅新增葉菜類、牛番茄等生鮮農產品，更將水林番薯阿甘薯叔、虎尾農會虎霸王花生及近西螺農會穗美人上架新加坡的昇松超市集團。

農業處表示，縣府與在地農企業宜捷威公司長期合作，將農特產品推廣至國外市場並與通路合作，計畫性地將雲林在地優質農產品行銷給國外的消費者，建立雲林農產品在當地的知名度，今年在新加坡辦理的雲林蔬菜週得到訂單達34公噸，另外葉菜蔬果類新增訂單15公噸，米糧及加工食品類以20呎乾貨櫃1櫃出貨至新加坡，今年累計至今已出口的蔬果將近200公噸。

縣長張麗善進一步表示，縣府自推動外銷計畫以來已獲得不錯的成績，透過與國外市場交流，持續開拓新興市場，縣府仍將持續努力將雲林縣農產品推廣外銷至世界， 讓雲林良品品牌得以驕傲的在國際發揚。

▲張麗善4月率團參加新加坡食品展並拜會當地通路業者，推介優質農特產，成功新增葉菜、牛番茄訂單，更將水林番薯與虎尾花生加工品、西螺西螺米上架新加坡超市。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善4月率團參加新加坡食品展並拜會當地通路業者，推介優質農特產，成功新增葉菜、牛番茄訂單，更將水林番薯與虎尾花生加工品、西螺西螺米上架新加坡超市。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

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