天乾物燥！雲林縣本周雜草火警比照同期暴增2.6倍

▲雲林單今日上午即發生五起雜草火警，消防隊員頂著高溫重裝疲於奔命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

美國國家預測中心與緬因大學數據顯示，全球平均每日氣溫在6日攀升至攝氏37.23度，連續4天寫下最高溫紀錄。受到連日高溫、乾燥影響，雜草火警頻傳，今（8）日就獲報5起火警，消防員頂著高溫背負重裝疲於奔命。據雲林縣消防局統計，7月至今接獲57起雜草火警通報，比去年同期多了2.6倍。

▲公園消防分隊隊員許木坤說，還沒穿上消防衣前，體表溫度就有30幾度，著裝後在火場滅火，現場溫度更高。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣消防局統計，6月份雜草火警共97件，進入7月至今第8天已接獲57起，對比去年同期22起數量爆增2.6倍，雲林縣消防局災害搶救科長施義欣指出，本周因為天氣炎熱，加上雲林縣平地近一周沒有下雨，高溫加上乾燥，讓雜草火警發生頻率暴增。

頂著盛夏炎日，消防隊員全副武裝滅火，面臨熱輻射包夾顯得更加受考驗，公園消防分隊隊員許木坤說，還沒穿上消防衣前，體表溫度就有30幾度，著裝後在火場滅火，現場溫度更高，很容易就讓消防隊員有熱衰竭危險，對於體耐力都是相當大的考驗。

嘉義氣象站主任張耿衡表示，台灣地區在太平洋高壓壟罩下，加上吹乾熱的西南風，導致雲林靠近內陸的地方海風調節不易，就會有比較熱的情況出現，尤其這幾天也沒有什麼雨勢，感覺會更熱一點。

▲雲林單今日上午即發生五起雜草火警，消防隊員頂著高溫重裝疲於奔命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）