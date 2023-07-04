總獎金32萬！2023雲林電競派對祭廣邀群雄爭霸　統神現身

記者蔡佩旻／雲林報導

「2023雲林電競派對」將於8月19、20日以雲會群俠為號召，祭出32萬元的總獎金，邀請各方電競豪傑群雄爭霸的武林之戰。今（4）日召開宣傳記者會，直播主「統神」與「癢哥」晨晨亦蒞臨現場，統神「地獄豬」與雲林代表隊「雲響豬」現場嗆聲對決，歡迎電競好手踴躍參與並邀請民眾一同體驗電競的魅力與樂趣。

▲「2023雲林電競派對」今（4）日召開宣傳記者會，直播主統神「地獄豬」與雲林代表隊「雲響豬」現場嗆聲對決。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者會中縣長張麗善與素還真現場體驗Switch搭配「瑪利歐賽車實況家庭賽車場」遊戲，透過AR實境暢遊賽道中許多的雲林的知名景點，雲禾大橋、台149甲線、北港朝天宮、雲林布袋戲館、西螺大橋、虎尾圓環素還真，以虛實結合的科技來推動雲林縣的觀光，展現中雲林的在地風情與魅力。

▲「2023雲林電競派對」將於8月19、20日以雲會群俠為號召，祭出32萬元的總獎金，邀請各方電競豪傑群雄爭霸的武林之戰。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林為農業大縣近年來積極結合智慧科技，從傳統進化智慧科技到5G，「2023雲林電競派對」不僅是科技與文化融合，更打破年齡與世代限制讓所有人都能享受的電競盛宴。此次電競比賽與「霹靂布袋戲」結合，打造具奇幻仙俠風格的競技世界，希望透過產業、政府和學術界的緊密結盟，來推動在地電競產業的發展。

直播主「統神」受訪表示，目前電競活動9成都在北部，中南部的選手無論是住宿或交通甚至用餐都是筆頗大開銷，雲林這場活動也歡迎北部好手下來挑戰，而對中南部的朋友來說也是見證實力的大好機會，希望大家都能竭盡所才發揮實力。統神也提到，雲林的美食真的非常厲害，「好吃又便宜」物美價廉。

▲兩天的活動中將安排「霹靂英雄大匯演」、「雲林電競啦啦隊」以及「姬 Revolt」等精彩舞台演出與「電競派對品牌市集」周邊活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

新聞處處長卓宜姿表示，決賽賽事當天將邀請知名遊戲直播主「統神」所率領的「地獄豬職業戰隊」進行表演交流賽，並且在兩天的活動中安排「霹靂英雄大匯演」、「雲林電競啦啦隊」以及「姬 Revolt」等精彩舞台演出。會場周邊活動，如「電競派對品牌市集」、「2030雲林未來願景館裝置藝術」、「機甲戰俠-機器人機台體驗區」、「VR 實境遊戲體驗」和「Switch 遊戲體驗」等豐富多元的活動，邀請民眾體驗電競的魅力與樂趣。

▲活動記者會上邀請品牌合作廠商一同參與並支持。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日活動記者會上特別邀請霹靂國際多媒體、雲林良品、雲饗豬、ASUS、ROG、Acer Gadget、新天鵝堡桌遊、CENTURION百夫長、保力達、永信藥品、緻麗伯爵酒店、THULE等品牌合作廠商一同參與，並支持這場盛大的電競派對，在活動當天，也特別舉辦了品牌聯合摸彩活動提供總價值超過50萬的品牌大禮，詳細的活動資訊可參考「2023雲林電競派對」官方Facebook粉絲團。

▲活動記者會上邀請品牌合作廠商一同參與並支持。（圖／記者蔡佩旻攝）

