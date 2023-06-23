柯文哲還是「非綠大聯盟」對象？　朱立倫：黨在不同時間有不同戰略

▲朱立倫、侯友宜、張善政赴楊梅錫福宮參香 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／桃園報導

國民黨總統參選人侯友宜今（23）日前往桃園，與桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫共同參拜楊梅錫福宮。對於與民眾黨主席柯文哲的關係，是否還是「非綠大聯盟」的合作對象？朱立倫表示，在過程中黨與黨有不同的時間、戰略，但是國民黨會努力團結，整合所有非綠朋友。

侯友宜近日民調低落，外傳有藍營小雞苦找柯文哲協助站台，藍文傳會主委林寬裕日前說，有中常委認為黨員參選應該要有規範，黨提名的參選人若未經地方黨部同意，不應該請他黨參選人協助站台。

媒體今日問到，是否考慮祭出黨紀條款約束黨員言論，或要求參選人掛出和侯友宜的看板？朱立倫說，相信大家是一個團隊，會越來越好、越來越團結。侯友宜會帶領所有各地立委候選人打贏選戰，去年在桃園，張善政也經歷一段風雨、波折，但在大家團結努力下才能克服困難，張善政努力的過程是標竿，今日從桃園一起重新出來。

媒體追問，如果跟柯文哲合作是否祭出黨紀處分，非綠大聯盟要怎麼運作？朱立倫說，一定號召非綠朋友，大家團結一致支持總統候選人，過程中黨與黨有不同時間、戰略，但是會努力團結，整合所有非綠朋友，因為大家都希望可以和平過好日子。

