33.6％樂見「柯郭配」　游盈隆：柯文哲民調上漲至少4.5個百分點

▲柯文哲、郭台銘。（合成圖／記者陳家豪、湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

台灣民意基金會22日公布「國人對柯郭配的態度」即時民調顯示，33.6%「柯郭配」，49.6%不樂見，16.9%沒意見、不知道、拒答。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆23日分析，當有33.6%樂見「柯郭配」的時候，意味著柯文哲目前29.1%支持度有可能向上拉抬至少4.5個百分點，可以立刻改變戰局。

游盈隆22日接受節目《新聞千里馬》專訪時表示，關於「柯郭配」這個假設性問題，從全社會的角度看，多數國人對「柯郭配」持保留態度，但仍然有超過三分之一的人樂見這樣的發展。從政黨支持的角度看，民進黨支持者中，2成4樂見，5成8不樂見；國民黨支持者中，不到3成4樂見，5成6不樂見；民眾黨支持者中，5成4樂見，4成3不樂見；中性選民中，4成樂見，1成8不樂見。

對於有五成左右的國人不樂見「柯郭配」，游盈隆分析，主要是藍綠兩大陣營支持者不樂見，因為「柯郭配」一方面會構成民進黨嚴重的威脅，另一方面對國民黨選情造成重大傷害。對於有超過三分之一的人樂見「柯郭配」，游盈隆認為，主要原因是過半數民眾黨人引頸企盼，加上可觀的中性選民樂見此事發生。

另根據台灣民意基金會20日公布的最新民調數據指出，民進黨總統參選人賴清德以36.5％支持度居冠，民眾黨總統參選人柯文哲29.1％居次，國民黨總統參選人侯友宜20.4％居末，游盈隆強調，當有33.6%樂見「柯郭配」的時候，意味著柯文哲目前29.1%支持度有可能向上拉抬至少4.5個百分點，可以立刻改變戰局。

至於侯友宜目前民調「見底不是底」、岌岌可危的處境，誰該負責？游盈隆表示，國民黨要負六成責任，侯友宜負四成責任，因為根據台灣民意基金會5、6月的民調數據來看，侯友宜支持度掉7.2個百分點，其中約六成來自國民黨本月支持度大幅下滑5.8個百分點所造成，其他四成可歸因於侯友宜本身。

不過，游盈隆也強調，目前藍營「換侯」聲浪高漲，但將其民調支持度下滑完全歸咎於個人是不公平的，甚至是惡質的、胡鬧的、自亂陣腳的。