5成民眾不樂見「柯郭配」　侯友宜「什麼配不重要」：我樂見我當選

▲朱立倫、侯友宜、張善政赴楊梅錫福宮參香 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／桃園報導

近期有民調顯示，有5成民眾不樂見鴻海創辦人郭台銘擔任柯文哲副手、「柯郭配」。對此，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（23）日受訪時表示，什麼配不重要，「我樂見我能夠當選」，全力以赴努力往前走。

《台灣民意基金會》昨最新民調顯示，對於是否樂見「柯郭配」的出現，20歲以上的國人中，33.6%樂見，49.6%不樂見，另有13.8%沒意見，3.1%不知道、拒答。

侯友宜今日在黨主席朱立倫、桃園市長張善政的陪同下，前往桃園楊梅錫福宮參香。對於「柯郭配」議題5成民眾不樂見，侯說，「我樂見我能夠能夠當選」，什麼配不重要，重要的事跟市民、全國民眾以及鄉親站在一起，大家一起凝聚，他們會人民需要什麼並全力以赴，誰跟誰配不重要，重要的是自己努力往前走。

對於郭台銘昨晚與苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌見面。侯友宜也說，每個人都有好朋友，郭台銘也有他的朋友，朋友之間互相交際很正常，這些朋友有共同理念，尤其這場選舉就是中華民國、讓這塊土地可以平安最重要的選戰，郭台銘跟他都是守護中華民國、愛台澎金馬的人，鍾東錦也是一樣的心情，大家一起凝聚共識。

媒體追問，那前高雄市長韓國瑜是朋友嗎？侯說，「國瑜本來就是朋友、也是國民黨團隊一份子，其實常常保持聯絡，請大家放心」，只要是團隊的一份子，都會為中華民國站在一起。

至於後續辦的挺侯大會，郭台銘、韓國瑜是否將出席？侯友宜表示，所有人都團結在一起，讓不好的民進黨下架，更重要是要團結面對所有挑中，面對國家未來，帶給國家更多希望。