柯文哲稱「中國要我選總統」抹黑　他點2可能：是現在還2016年說謊？

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲2016年擔任台北市長期間，受訪時曾透露「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要他選（總統）」。而柯昨（22日）則澄清當時是要辦雙城論壇所以會跟大陸有溝通。卻被發現訪問時間跟雙城論壇兜不攏。民進黨立委鄭運鵬23日表示，這只有兩個可能，第一是台大醫訊誤會柯的意思，第二是柯跟記者「膨風」，現在柯文哲則是「寧願道歉也不要說謊」。

《臺大醫訊》第15刊第9頁以標題「下一站：持續。柯P漫談成功與從政之路」為文，訪問者提出會不會選總統問題，當時還在擔任台北市長的柯文哲表示，「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要他選，儘管自己可能選上，但主要因為自己沒有準備，且選總統這件事情的目的是要讓別人過著更好的生活，他覺得自己做不會比其他人做還要好」。

柯文哲則表示，事實是辦雙城論壇一定會跟大陸有溝通，人家一定會一直問以前台北市長都是選總統的，以後會不會選總統？當時是很客氣的講，現在在當台北市長、現在不會去選總統，「故事就是這樣，很客氣、正常的交談，然後變成是大陸希望我選，這我就沒辦法了」。

對此，鄭運鵬質疑，若是如此，第一、2016台大醫訊的記者及編輯完全誤會他的語意。但是，如果誤會他的語意，怎麼會有後來黃線的「他覺得自己做不好比其他人做還好」？以這段話為證據，我不認為台大醫訊會誤解他當時的意思。

第二、鄭運鵬表示，即使自己相信柯今天講的情境，那他當時就是向台大記者膨風中國人士的意思， 中方只是問你要不要選，你自己膨風變成「中國一直要我選」。但是，現在的柯文哲是「寧願道歉也不要說謊」，那是柯今天說謊？還是2016年說謊？

第三、鄭運鵬質疑，今天民眾黨批評自己去脈絡化，「大家可以去翻一下前文，我是在說明當時的脈絡，甚至說明當時柯文哲和民進黨的友好關係。我是活在單一宇宙分析的土木人，柯文哲們才是創造政治多元宇宙的支支人。」